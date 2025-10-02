Čimpanze pretvorila u zvijezde znanosti: Jane Goodall dokazala da i one imaju dušu

UMRLA U 91. GODINI /

Nemaju samo ljudi osobnost. Nisu samo ljudi sposobni racionalno misliti, i osjećati veselje, žalost ili empatiju. Povezanost, konflikt, socijalna inteligencija, sve to postoji i među čimpanzama. Prva je na svijetu to shvatila znanstvenica Jane Goodall, od koje se danas oprašta cijeli svijet.

Svjetsku slavu donijela su joj otkrića o tome kako se čimpanze ponašaju u prirodi:prva je otkrila da mogu koristiti oruđe, a onda i kako odgajaju mlade, kako komuniciraju, uspostavljaju vodstvo.

Sama je rekla da bi njezin rad puno slabije odjeknuo da je životinje, kao svi istraživači prije nje, zvala brojem,ne imenima. Promijenila je način na koji se rade znanstvena istraživanja, otvorila vrata ženama u dotad dominantno muškom području i zauvijek promijenila način na koji promatramo svoje najbliže rođake u životinjskom svijetu. S vremenom je više vremena provodila pokušavajući zaštititi okoliš u kojem čimpanze žive, i nikad nije odustala. Životinjama je posvetila svoj život. Umrla je s 91. godinom dok je putovala zemljom i držala predavanja.

"Mislim da je danas, više nego ikad prije, važno da imamo viziju kakav bi bio život u mirnom svijetu, onakvom svijetu kakav svi želimo, i da potom vidimo što mi kao pojedinci možemo učiniti kako bismo to pokušali ostvariti. Svaki od nas svakog dana na neki način utječe na planet, a u povlaštenoj smo poziciji jer možemo birati kakav će taj utjecaj biti", kazala je primatologinja i antropologinja Jane Goodall 2002. godine