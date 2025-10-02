U Areni se dijele nagrade teške 20.000 eura, samo treba kupiti ulaznicu: 'Svatko ima šansu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVE JE SPREMNO /

Novi trendovi u uređenju stanova i kuća, zanimljiva predavanja i paneli, bogate nagradne igre. U petak počinje osmi po redu InDizajn - međunarodni sajam interijera.

Ove godine rekodan je broj izlagača, gotovo njih stotinu, koji će sve do nedjelje biti u zagrebačkoj Areni. Nude se i bogate nagrade.

Dizajnerica interijera Mirjana Mikulec otkrila nam je da vrijednost nagrade iznosi više od 20 tisuća eura. 'Svako tko dođe, kupi ulaznicu, ima šansu dobiti puno toga'.

Provjerili smo je li sve spremno za veliko otvaranje