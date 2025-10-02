Hoće li ove godine uopće biti jeseni? 'To nije normalno, baš je došlo naglo, odjednom!'

POGLEDAJTE SNIMKE /

Početak listopada trebao bi značiti početak jeseni, ali vrijeme više podsjeća na zimu. Na kopnu je krenula sezona grijanja, u planinama pao prvi snijeg, a u Dalmaciji je orkanska bura - ozlijedila čovjeka. Hoćemo li ove godine uopće doživjeti jesen?

Hladnoća je ispraznila gradske ulice, suncobrane su zamijenile grijalice i deke - a neke su terase i zatvorene. Hladno je i na obali, turisti u Opatiji zatečeni su zimom. "Znala sam da neće biti toplo, ali nisam mislila da će biti ovako hladno! Vjetar je leden!", kaže Helen iz Australije.

U Dalmaciji su kupaće zamijenili zimskim jaknama! "To nije normalno, prema meni to je naglo! Naglo je došlo, odjednom! Baš naglo je došlo! Baš ono naglo!", kaže Antonio Perišić iz Podstrane. A orkanska bura koja nosi sve pred sobom, zatvorila je i sjevernu stranu Marjana!

Zima je pokucala na vrata početkom jeseni i na Zavižanu, gdje je pao prvi snijeg. Drago Vukušić, voditelj meteorološke postaje na Zavižanu navodi da je danas bilo jedno normalno jutro.

"Sličilo je na zimsko. Snijega je svega jedan centimetar, a to je za ovdje normalna pojava. Ovdje je padao snijeg u svim mjesecima u godini. I bio je snježni pokrivač. Temperatura je trenutno -2 i puše umjerena do jaka bura, posjetitelja trenutno nema ali ne znam i dal će tko doć", navodi Vukušić. No, jesen će se ipak vratiti - i to već idući tjedan. Više u prilogu.