Hoće li ove godine uopće biti jeseni? 'To nije normalno, baš je došlo naglo, odjednom!'
Početak listopada trebao bi značiti početak jeseni, ali vrijeme više podsjeća na zimu. Na kopnu je krenula sezona grijanja, u planinama pao prvi snijeg, a u Dalmaciji je orkanska bura - ozlijedila čovjeka. Hoćemo li ove godine uopće doživjeti jesen?
Hladnoća je ispraznila gradske ulice, suncobrane su zamijenile grijalice i deke - a neke su terase i zatvorene. Hladno je i na obali, turisti u Opatiji zatečeni su zimom. "Znala sam da neće biti toplo, ali nisam mislila da će biti ovako hladno! Vjetar je leden!", kaže Helen iz Australije.
U Dalmaciji su kupaće zamijenili zimskim jaknama! "To nije normalno, prema meni to je naglo! Naglo je došlo, odjednom! Baš naglo je došlo! Baš ono naglo!", kaže Antonio Perišić iz Podstrane. A orkanska bura koja nosi sve pred sobom, zatvorila je i sjevernu stranu Marjana!
Zima je pokucala na vrata početkom jeseni i na Zavižanu, gdje je pao prvi snijeg. Drago Vukušić, voditelj meteorološke postaje na Zavižanu navodi da je danas bilo jedno normalno jutro.
"Sličilo je na zimsko. Snijega je svega jedan centimetar, a to je za ovdje normalna pojava. Ovdje je padao snijeg u svim mjesecima u godini. I bio je snježni pokrivač. Temperatura je trenutno -2 i puše umjerena do jaka bura, posjetitelja trenutno nema ali ne znam i dal će tko doć", navodi Vukušić. No, jesen će se ipak vratiti - i to već idući tjedan. Više u prilogu.