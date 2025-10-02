Država daje 100 eura po divljoj svinji, iskusni lovac otkrio kako ih hvataju: 'Dva su načina'

Potvrđena su dva nova slučaja afričke svinjske kuge (ASK) na gospodarstvima u naseljima Bijelo Brdo i Lug u Osječko-baranjskoj županiji.

Kako bi se zaraza suzbila, povećana je naknada za odstrel divljih svinja na 100 eura po grlu. Lov traje u tri slavonske županije, a detalje nam je otkrio Zlatko Stolnik, počasni predsjednik Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

"Lov na divlje svinje odvija se na dva načina. Jedan je prigonski lov, na velikim površinama, šumama, kukuruza, a drugi je doček na čeki. Divlje svinje već su se prilagodile i uglavnom izlaze noću. Iz čeke se uglavnom lovi u kasnim večernjim satima, onaj koji ide u lov mora se odreći dobrog dijela noći. Tu se radi o odstrelu, treba to izvući van i sve odraditi po mjerama", objašnjava Stolnik, inače lovac s bogatim iskustvom.

Koliko je lov opasan?

Pitali smo koliko je to opasno. "Nije opasno ako ste na čeki, no morate se pridržavati svih mjera. Opasniji je lov prigonom s lovačkim psima, recimo u šumi, pogotovo gdje je gusta i gdje je slaba vidljivost, ili na velikim površinama pod visokim kulturama, kao što je kukuruz. Gdje su table veće, 20, 30, 50 hektara, uglavnom se svinje vrte u krug, teško izlaze van, morate imati puno pasa. Mora se voditi velika briga o sigurnosti sudionika lova", kaže Stolnik.

Dodaje da je teško procijeniti koliko ima divljih svinja na području Baranje i Kopačkog rita, no smatra da se radi o nekoliko tisuća. "Nadam se da ćemo veći dio uspjeti odstrijeliti do 1.11. kad je rok. Nemoguće je istrijebiti do zadnje jedinke. Divljač se kreće, ne gleda granice lovišta, možete čekati na jednoj strani, a ona bude na drugoj. Jednostavno, mi ne možemo zaokružiti sve granice lovišta i lovine", govori naš sugovornik.

Na pitanje o povećanju naknade, Stolnik kaže: "Dodjeljuje se samo za zonu ograničenja III, po mojoj evidenciji tu je 16 lovačkih društava. Činjenica je da svi lovci imaju povećane izdatke u ovom trenu. Mnogi kupuju hladnjače, dodatne hladnjake zbog provođenja mjera biosigurnosti jer se divljač ne smije micati ni dirati dok ne dođe nalaz na afričku svinjsku kugu".