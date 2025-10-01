Novi izazov za hrvatske poljoprivrednike: Kukuruz pun virusa? 'Mogu postati žarišta'

Kukuruz na baranjskim poljima čeka branje, ali nakon toga i dodatnu obradu.

„I suh i spreman za branje, ali podliježe termičkoj obradi, više vam nitko od otkupljivača neće uzeti ga kao takvoga, mora ga propuštati na termičku obradu.“ kaže Petar Pranjić, predsjednik Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

U sušarama će kukuruz na visokim temperaturama riješiti zaraza i bolesti.

Ubiti ove gljivice, ubiti ove toksine, aflatoksine i to dodatno naplatiti, to nama stvara dodatni trošak, na i ovako jalovu cijenu, na ovako jalovu i šugavu godinu.“ kaže Pranjić.

A pojavila se i afrička svinjska kuga koju u potrazi za hranom prenose bolesne divlje svinje.

„Svaka inficirana svinja pa tako i divlja svinja neprekidno izlučuje virus od infekcije sve do uginuća, tako da naravno da se može dogoditi da kuda god prođe će inficirati okoliš.“ kaže Lorena Jemeršić, voditeljica Laboratorija Hrvatskog veterinarskog instituta.

Virus se može uništiti visokom temperaturom u sušarama

Kukuruzna polja mogu tako pretvoriti u potencijalna žarišta bolesti.

„Zagrize klip, ostavi, ide dalje, taj klip završi u kombajnu i bude pomiješan sa svim ostalim kukuruzom, to je vrlo lako moguće.“ kaže Dejan Šarošković, uzgajivač svinja iz Kneževih Vinograda.

Pa su uzgajivači koji svinje hrane kukuruzom sa svojih polja zabrinuti.

„Berba je tu, ljudi već skidaju kukuruze, trebalo bi da nas upute da znamo, netko tko je stručan, tko se u to razumije da nam pojasni, objasni da znamo što da radimo.“ kaže Dejan Šarošković.

Virus se, kaže struka, može uništiti visokom temperaturom u sušarama, ali ne i svakom termičkom obradom.

„Ne možemo reći da uobičajena temperatura od 60-70 stupnjeva kroz pola sata uništava virus u tim hranidbenim namirnicama za svinje.“ kaže Lorenaa Jemeršić.

No, ima i dobrih vijesti. Virus ne može dugo preživjeti na kukuruzu.

„Može u mesu ili nekim mesnim prerađevinama, međutim na samom zraku on je vrlo nepostojan, svega nekoliko sekundi do nekoliko minuta.“ kaže Vladimir Margeta, profesor Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Kukuruz treba ostaviti da odleži u skladištu

A samo na kukuruzu, virus se ne može ni razvijati.

„Kukuruz, niti jedna druga hrana, ne dozvoljava umnožavanje virusa u njoj što znači da koliko virusa na nju padne – toliko će i u prvo vrijeme ostati dok se ne raspadne.“ kaže Lorena Jemeršić.

Pa u svakom slučaju kukuruz s polja treba ostaviti da odleži u skladištu.

„Da se ne daje odmah svinjama, da se ostavi u skladištu neko vrijeme, da taj virus, ako je i bilo ga, ako je on dospio na kukuruz, da se on uništi znači zrakom i tim skladištenjem.“ kaže Vladimir Margeta.

Najsigurnije ga je ipak uništiti termičkom obradom kukuruza u sušarama, a nakon berbe poštivati sve propisane biosigurnosne mjere, kako se s kukuruznih polja ne bi širio dalje.