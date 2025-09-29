Ministar objavio: Do ovog datuma se mora odraditi odstrel divljih svinja zbog širenja opake bolesti

Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je u ponedjeljak kako danas nema novih potvrđenih slučajeva afričke svinjske kuge (ASK), a da je s Hrvatskim lovačkim savezom (HLS) i lovačkim udrugama 1. studeni definiran kao datum do kojeg bi trebalo provesti potpuni odstrel divljih svinja.

Nakon sastanka Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK s predstavnicima HLS-a, Vlajčić je kazao kako će se odstrel divljih svinja provoditi sukladno dinamici iz naredbe koja je na snazi od 12. srpnja, a na području zona ograničenja unutar Osječko-baranjske (OBŽ), Vukovarsko-srijemske (VSŽ) te djelomično Brodsko-posavske županije.

Što se tiče Parka prirode Kopački rit, Vlajčić je podsjetio kako je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo dozvolu za odstrel divljih svinja na biološki minimum od deset posto populacije na tome području, ali da na lovištima, koja su u sastavu Parka prirode, vrijedi naredba o potpunom odstrelu divljih svinja.

Postavljanje klopki

Najavio je kako će se na krajevima rezervata, u suradnji s Hrvatskim šumama, postaviti klopke, kako bi se i na taj način hvatale divlje svinje te spriječio njihov prodor u ostatak Osječko-baranjske županije.

Rekao je i kako su od do sada odstrijeljenih divljih svinja u OBŽ i VSŽ, njih 44 bile pozitivne na virus svinjske kuge.

"Vjerujemo da su svi shvatili ozbiljnost situacije, razgovaramo o nacionalnoj sigurnosti i od svih lovačkih društava očekujemo takav pristup, a veseli nas njihova reakcija da u tom postupanju neće biti problema", kazao je ministar potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Vlajčić.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izvijestio je kako je na farmi Belja u Sokolovcu do sada eutanazirano oko osam i pol od oko deset tisuća svinja, te da se proces odvija planiranom dinamikom.

Nema novih slučajeva

Napomenuo je kako je na ovo područje prebačeno dodatnih deset veterinarskih inspektora iz drugih dijelova Hrvatske, da su u suradnji s policijom dogovorili nadzor određenih lokacija i objekata te da se od jutros pojačano nadzire provedba biosigurnosnih mjera.

"Činjenica da danas nemamo novih slučajeva ASK-a govori da su se ljudi malo osvijestili, ali i dalje ćemo kontrolirati provedbu propisa. Nadam se da smo krenuli u trend smanjenja propusta", rekao je Mikulić.

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak je istaknuo kako su lovačke udruge pozvane na pojačani angažman, a kako bi se do 1. studenog maksimalno smanjila populacija divljih svinja na ovim područjima. Izvijestio je i da je u proteklih sedam dana na području OBŽ i VSŽ odstrijeljeno oko 160 divljih svinja.

Napomenuo je i kako je teško govoriti o točnom broju populacije divljih svinja, koje imaju migraciju od 50 do 60 kilometara, pa postoji i mogućnost njihova dolaska iz susjednih država - Srbije, Mađarske ili BiH.

Naveo je i kako na području OBŽ i VSŽ djeluje oko pet tisuća lovaca, a prema potrebi mogu se angažirati i lovci iz drugih dijelova Hrvatske.

