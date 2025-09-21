Zloglasna afrička svinjska kuga potvrđena je na velikim svinjogojskim farmama - onoj Belja u Sokolovcu i farmi u Nemetinu. Potvrdio je to u subotu ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka kriznog stožera koji je donio odluku da se hitno mora ubiti svih 11.6000 svinja. Postrožuju se i ostale mjere, uključuju se vojska i policija.

Danas su se oglasili iz Belje priopćenjem, prenosimo ga u cijelosti:

"Prema rješenjima ovlaštenih veterinarskih inspekcija, sve naše svinjogojske farme imaju visoki bio-sigurnosni status. Unatoč svim naporima, održavanju visokih bio-sigurnosnih mjera i dodatnih protokola zaštite koje smo uveli, prema izjavi Ministarstva poljoprivrede imamo pozitivan nalaz na Afričku svinjsku kugu na farmi Sokolovac.

Farma Sokolovac je specijalizirana farma za tov svinja koja predstavlja završnu fazu proizvodnog ciklusa i s navedene farme nema migracije životinja prema drugim farmama. Na farmi se u ovom trenutku nalazi 9. 829 svinja koje će prema izjavama nadležnih institucija biti eutanazirane. Zbog statusa farme Sokolovac, na svim našim farmama su uvedeni dodatni bio-sigurnosni protokoli kojima nastojimo spriječiti daljnje širenje bolesti. Eutanazija svinja je u domeni Državnog inspektorata koji će definirati procedure i način postupka, a sve naše daljnje aktivnosti će biti usklađene s uredbama i mjerama nadležnih tijela.

Zbog pojave Afričke svinjske kuge na farmi Sokolovac, kompanija će imati gubitke u isporuci tovljenika, a unutar definiranih zona zaštite i zona nadziranja očekujemo otežane isporuke ostalih kategorija svinja", priopćili su iz Belja.

