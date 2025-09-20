KRVAVI UDAR NA FARME /

Zloglasna afrička svinjska kuga prvi je put potvrđena na velikim svinjogojskim farmama - onoj Belja u Sokolovcu i farmi u Nemetinu. Potvrdio je to ministar poljoprivrede nakon sastanka kriznog stožera koji je donio odluku da se hitno mora ubiti svih 11.6000 svinja. Postrožuju se i ostale mjere, uključuju se vojska i policija, a o nezapamćenom udaru na hrvatsko svinjogojstvo. Više pogledajte u prilogu