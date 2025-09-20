Katarina je imala 35 godina kada joj je otkrivena opaka bolest: 'Kako će izgledati moj život?'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OGROMNA BORBA /

Sa samo 35 godina, Katarini je dijagnosticiran karcinom jajnika. Zato sada javno uoči Svjetskog dana ginekoloske onkoogije progovara o svojoj bolesti. Uklonjen joj je cijeli reproduktivni sustav, trbušni zid i slijepo crijevo, a ušla je i u kiruršku menopauzu.

Žene najčešće obolijevaju od raka endometrija maternice - čak 800 žena godišnje, dok ih umire oko 200. Rak vrata maternice pojavljuje se kod 260 žena, a umire ih stotinjak. Najgora statistika za rak jajnika - obolijeva 400 žena, od čega umire gotovo 300.

A to ne mora biti tako, dovoljan je samo jedan pregled za život!