Pavliček otkrio koliko novca ima Vukovar: 'U mjesec dana bacilo se pola milijuna eura...'

Na aktualnom satu vukovarskog Gradskog vijeća niz pitanja za gradonačelnika Marijana Pavličeka. Najvažnija o stanju financija, kreditnom zaduženju, odustajanju od projekta izgradnje Ekonomske škole i ukidanju besplatnih vrtića.

Na poteze aktualnog gradonačelnika Pavličeka, reagirao je i bivši gradonačelnik Ivan Penava. U gradsku vijećnicu na prvi aktualni sat Gradskog vijeća gradonačelnik Vukovara ušao je sa smiješkom, ali se i iznenadio interesom medija. "Ni u Saboru nema toliko novinara", rekao je Pavliček.

Stanje u gradskoj blagajni

A sve u gradskoj vijećnici je nakon najave ukidanja besplatnih vrtića i kreditnog zaduženja Vukovara najviše zanimalo stanje u gradskoj blagajni. Gradonačelnik Pavliček kazao je kako je pri preuzimanju vlasti na računu uz milijun i 300 tisuća eura namjenskih bilo i 900 tisuća nenamjenskih sredstava. Od tih 900 potrošeno je već 500 tisuća. "Vi ste u mjesec dana pola milijuna eura morali baciti pod navodnicima iz nenamjenskih sredstava za Ekonomsku školu", ističe Pavliček.

Izgradnja Ekonomske škole financirala se europskim sredstvima a kako projekt nije završen moralo se vratiti 300 tisuća eura, a po pravomoćnoj presudi izvođaču radova platiti 145 tisuća eura. I to nije sve. "Grad 30.10. mora ponovno isplatiti još jednu tranšu od 300 tisuća eura za Ekonomsku školu za povrat sredstava, 30. ožujka još 300 tisuća eura. To je 900 tisuća eura u pola godine, pitajte bivšu vlast zašto moramo vratiti 900 tisuća eura" govori Pavliček.

Bivši gradonačelnik kaže da je projekt izgradnje Ekonomske škole propao zbog odlaska izvođača radova u predstečaj pa se europska sredstva moraju vratiti, ali kaže i ovo: "Prije godinu dana u izravnim razgovorima, pregovorima s predsjednikom Vlade osiguravam ja i Domovinski pokret pet milijuna eura čime dižemo proračun Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara isključivo namijenjenih za taj projekt, danas se odustaje od tog projekta", kaže Penava.

'Igra se sa sudbinom'

Dok Penava poručuje da je doseg nove vukovarske vlasti prozivka umjesto razvoja grada, Pavliček kaže da odustaju od megalomanskih projekata, dok će ostale dovršiti, a izvođače radova platiti kreditnim zaduženjem od šest milijuna eura. Penava pak tvrdi da bi sve te projekte završio bez jednog eura kredita.

"Treba znati, treba si davati truda, treba raditi kompromise, treba graditi prijateljstva, međutim s ovakvim prozivanjem, s prozivanjem Vukovaraca na ključnim pozicijama u državi to jednostavno će biti jako problematična situacija, nažalost gospodin Pavliček se tu igra sa sudbinom Grada Vukovara i nije mi drago zbog toga", kaže Penava.

Pavliček poručuje kako će odgovorno upravljati Gradom, u skladu s izbornim motom - Vukovar za sve. Kazao je i da je zadovoljan kako je prošao prvi aktualni sat. "Znate zašto? Jer je završio točno u sat vremena", zaključio je Pavliček.