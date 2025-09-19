Zarađuju li kontrolori leta puno ili 'normalno'? 'Plaća u Hrvatskoj bi trebala biti...'

Nikad više posla i nikad manje odmora. U ovom kozmetičkom salonu na termin se čeka čak i do tri tjedna. Pa iako su njihove usluge tražene kao zlato, kozmetičari tvrde - plaće ne prate taj tempo.

Vlasnica kozmetičkog salona, Valerija Štokić, kaže: "Mogu reći da je posao najljepši na svijetu, ali isto tako dosta stresan. Neto plaća bi se trebala kretati između 1200-1700 eura. Da bi mi mogli adekvatno platiti radnika, mi moramo podići cijene usluga. Bilo bi idealno da nitko nema ispod 2 tisuće eura u kozmetičkoj struci."

No, da Valerija radi u zračnom prometu plaća bi i bila veća. Upravo kontrolori leta imaju - najveća primanja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku neto plaća u srpnju im je iznosila nešto više od dvije tisuće 300 eura. Drugi najplaćeniji su radnici u znanstvenim istraživanjima koji na mjesec zarade oko dvije tisuće eura isto kao i oni u zdravstvenoj zaštiti.

"To je osnovni preduvjet da poslodavci postanu zanimljiviji, interesantniji, atraktivniji skupinama radnika. Nakon što plaća bude zadovoljena onda se može pregovarati o drugim uvjetima, beneficijama, ali plaća je - osnova svega", kaže Alen Mrvac s portala MojPosao.

Niža plaća od prosječne

Prosječna neto plaća za srpanj ove godine iznosila je 1437 eura. Da to nije dovoljno - upozoravaju sindikati. Tvrde kako 70 posto zaposlenih u Hrvatskoj prima plaću koja je niža od prosječne.

"Trebamo ići u sustavno povećavanje plaća u bruto iznosu, a ne kroz neoporezive primitke i očekujemo snažno povećanje minimalne plaće kako bi radnik zaista od svoga rada mogao dostojanstveno živjeti", kaže Izabela Delfa-Mišić, gospodarska savjetnica Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Želja je to i Marijana koji kao konobar radi već 32 godine. Njegovo je zanimanje među najtraženijima, ali ne i najplaćenijima. Konobari su u srpnju bili 6. na dnu ljestvice po najmanjim plaćama sa tisuću 43 eura.

"Mislim da bi se trebala povećati bez obzira na tringlt, to je zasluženo što se dobije. A plaća po meni u Hrvatskoj dvije tisuće eura. Koliko je ovo stresan posao? Dosta, možda i najstresniji", kaže konobar Marijan Jurković.

Ipak, daleko ispod prosjeka su radnici u proizvodnji odjeće. Na mjesec primaju 937 eura. Za razliku od njih oni uslužnih djelatnosti dobivaju tek 28 eura veću plaće, a u proizvodnji kože nešto manje od tisuću eura.

Ekonomisti ipak napominju - plaće u Hrvatskoj u pet godina veće su više od 40 posto, a trenutačno je nikad manje nezaposlenih. Na burzi je nešto više od 73 i pol tisuće građana.

Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvoje Stojić, kaže: "Prema podacima Eurostata trošak rada po satu kad gledamo godišnju stopu Hrvatska je među top tri članice EU, a lani smo bili članica EU koja je imala najbrži rast troška rada po satu što znači da u Hrvatskoj plaće snažno rastu u nominalnim i realnim terminima."

No, da bi plaće u privatnom sektoru rasle poslodavci tvrde - nužne su korekcije to jest rast cijena usluga.

"Mislim da je prije par mjeseci došlo do sitne korekcije cijena, a vrlo vjerojatno će opet morati doći razlog su troškovi koji rastu i nagrada djelatnicima da oni budu zadovoljni da kvalitetno mogu obavljati svoj posao", kaže vlasnica kozmetičkog salona, Valerija.

Jer, dobrog radnika treba i pošteno platiti.