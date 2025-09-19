Odgođeno suđenje bivšim Plenkovićevim ministrima, jedan se žali na bolove

'NIKAD NE ZNATE' /

Na zagrebačkom Županijskom sudu trebalo je početi suđenje četvorici bivših ministara Plenkovićeve Vlade, kao i aktualnom gradonačelniku Županje za pogodovanje i zloporabu položaja, ali nije.

Jedni s osmijehom, drugi ozbiljnoga lica - tri bivša člana Vlade i jedan sadašnji gradonačelnik na optuženičkoj klupi su zbog sumje u malverzacije s poticajima i zapošljavanjima. Prvookrivljeni Darko Horvat se pojavio u sudnici, ali u prozivci sutkinje jedan optuženi je nedostajao. Tomislav Tolušić nije mogao doći zbog zdravstvenih razloga. Bivšeg ministra spriječila je bol u leđima.

Tolušić je od sutkinje dobio oštru kritiku, jer je sud o tome obaviješten tek jučer, a svi ostali su se pojavili u sudnici. "To smatram nekorektnim prema raspravnom vijeću i svima prisutnima ovoj sudnici. Isto tako povijest bolesti će biti dana sudskom vještaku da se utvrdi da li je opravdan razlog izostanka", kazala je Ana Kovačević, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu.

Ako se utvrdi da je ipak mogao doći na ročište, morat će platiti troškove odgode današnje rasprave. Anto Nobilo, odvjetnik bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića ističe nepredvidivu ćud bolesti. "Možda je Tolušić, kao vitalan čovjek mislio da će uspjeti doći, ali tek je popodne vidio da to nije realno. Nikad ne znate. Radi se o bolovima u kičmi... Uvijek se to produlji." Više doznajte u prilogu.