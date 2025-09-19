To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NA PROSVJEDU /

Nakon više od 30 godina proizvodnje, obiteljska tvrtka Lukač najavila je da odustaje od proizvodnje konzumnih jaja.

Objavili su to na prosvjedu ispred Hrvatskog veterinarskog instituta koji im je naredio da zbog pozitivnog nalaza na salmonelu do ponedjeljka usmrte 163 tisuće kokoši nesilica.

Za pozitivne nalaze Lukač tvrdi da su namješteni. Dodaje da su njegovi nesilice cijepljene protiv salmonele jer je cjepivo besplatno, a cijelu procedura je odredilo ministarstvo.

