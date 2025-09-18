Prof. Kurelić: 'Trump nije strašno uzbuđen činjenicom da nije uspio riješiti stvar s Putinom'

NE TIČE IH SE TO ZAPRAVO... /

Razgovarali smo s profesorom na Fakultetu političkih znanosti, Zoranom Kurelićem, o velikim potresima na američkoj i svjetskoj sceni – od otkazivanja emisije Jimmyja Kimmela i pitanja je li to udar na slobodu govora, preko sve žešćeg sukoba Donalda Trumpa s medijima, pa do kraljevskog dočeka u Londonu i geopolitičkih poruka koje su se ondje slale. Dotaknuli smo se i Putina, Gaze te toga što Britanci zapravo žele dobiti od “šarmiranja” Trumpa. Cijeli razgovor pogledajte u videu