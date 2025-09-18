KAKO DO ULAZNICA? /

Hrvati s Modrićem idu u Ameriku: Navijači u niskom startu za Svjetsko nogometno prvenstvo

Do Svjetskog nogometnog prvenstva - ima još 9 mjeseci - no navijači su niskom su startu. U roku od 24 sata otkako su otvorene prijave za ulaznice, gotovo dva milijuna sportskih fanatika čekalo je priliku za vrijedne ulaznice. Među njima ima i Hrvata, koji već planiraju put preko oceana samo je pitanje gdje - u Meksiko, Kanadu ili Sjedinjene Američke države?  Detalje ima reporterka Maja Oštro Flis, pogledajte u prilogu... 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.9.2025.
22:31
RTL Danas
Svjetsko Nogometno PrvenstvoAmerikaUlazniceNavijači
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx