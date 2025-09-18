Hrvati s Modrićem idu u Ameriku: Navijači u niskom startu za Svjetsko nogometno prvenstvo

KAKO DO ULAZNICA? /

Do Svjetskog nogometnog prvenstva - ima još 9 mjeseci - no navijači su niskom su startu. U roku od 24 sata otkako su otvorene prijave za ulaznice, gotovo dva milijuna sportskih fanatika čekalo je priliku za vrijedne ulaznice. Među njima ima i Hrvata, koji već planiraju put preko oceana samo je pitanje gdje - u Meksiko, Kanadu ili Sjedinjene Američke države? Detalje ima reporterka Maja Oštro Flis, pogledajte u prilogu...