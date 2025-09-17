Mihaela je prvašica, a svjesna je opasnosti električnog romobila: 'Strah me da ne padnem'

PLASTIKE U GRLU NIJE BILO? /
Je li bilo propusta u zadarskoj bolnici? 'Dobili smo zahtjev od Ministarstva...'
Alarmantni podaci policije - broj prometnih nesreća s električnim romobilima se u godinu dana udvostručio! Voze ih mnoga djeca mlađa do 14 godina - iako je to zakonom zabranjeno.
Romobil u tunelu na brzoj cesti prošli mjesec na Klisu.
13-godišnjak s 2 promila alkohola u krvi bez kacige teško stradao u Hrvatskom Orovcu.
A jučer u Glini policija je oduzela romobil maloljetniku zbog vožnje bez kacige - i to romobil s kojeg je uklonjena blokada da može voziti brže od dopuštenih 25 kilometara.
Škola je počela - a naslovi o opasnim situacijama s e-romobilima sve su češći. Više u prilogu...