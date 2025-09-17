Predstavnik trgovaca otkrio u kojem slučaju stižu nova poskupljenja

'NE ŠTANCAMO NOVAC' /

Cijene osnovnih proizvoda u trgovinama uskoro će biti povoljnije, što je dio vladinih mjera u borbi s inflacijom. RTL Danas doznaje da ćemo 10 proizvoda s ograničenom cijenom plaćati manje. Među njima su šećer, ulje i pelene.

Trgovci definitivno nisu oduševljeni ovom Vladinom odlukom, a o tome smo u RTL-u Danas razgovarali s potpredsjednikom Izvršnog odbora HUP Udruge trgovina Mirkom Budimirom. "Mi smo očekivali da će mjere biti ublažene, odnosno da će neki proizvodi biti skinuti s liste ograničenih cijena. Kako imamo najave, ostat će kao do sada", rekao je Budimir.

Iz Vlade kažu da "ne očekuju poskupljenja nakon ukidanja subvencija". Budimir kaže da je teško očekivati da neće biti poskupljenja. "Ako nam sirovine i energenti ne budu rasli, neće biti povišenja cijena. Ako dođe do povišenja ulaznih troškova, nažalost trgovci i drugi gospodarski subjekti nisu ti koji štancaju novac pa ga s tim pokrivaju. Oni moraju platiti to što je povišenje i to se prevaljuje na krajnjega potošača, odnosno na nas kupce", zaključio je Mirko Budimir.