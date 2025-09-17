Pratite povijesni posjet Trumpa Velikoj Britaniji, prosvjednici okupirali središte Londona

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PRIJENOS UŽIVO /

Kralj Charles ugostio je u srijedu Donalda Trumpa nakon što je drugi, povijesni posjet američkog predsjednika, započeo dosad neviđenom pompom, intenzivnim osiguranjem i planiranim prosvjedima.

Trump i njegova supruga Melania stigli su helikopterom u dvorac Windsor, najstariji i najveći naseljeni dvorac na svijetu te dom britanskih monarha gotovo 1000 godina.

Po slijetanju dočekali su ih princ William i supruga Kate, a potom pred dvorcem kralj Charlesa i njegova supruga kraljica Camilla. Oni su se zatim pridružili Trumpovima u povorci kočija kroz dvorac.

Najveća vojna ceremonija

Britanija kaže da se radi o najvećem vojnom ceremonijalnim dočeku za državni posjet u živom sjećanju.

Trump, koji otvoreno pokazuje svoje simpatije prema kraljevskoj obitelji, nije krio zadovoljstvo činjenicom da nije samo prvi američki čelnik, već i prvi izabrani dužnosnik kojeg je britanski monarh dva puta pozvao u službeni posjet.

Kada je stigao, novinarima je rekao da voli Britaniju. 'To je veoma posebno mjesto', kazao je.

Prosvjedi protiv Trumpa

Nekoliko tisuća ljudi prosvjedovalo je u središtu Londona protiv politike američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je započeo dvodnevni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu.

'Migranti su dobrodošli, Trump nije dobrodošao+, 'Ne rasizmu, ne Trumpu' i 'Bombardirate djecu u Gazi, a gostite se u Ujedinjenom Kraljevstvu', pisalo je na transparentima prosvjednika.

Skup, koji je organizirala skupina 'Stop Trumpu', osiguravalo je više od 1600 policajaca, priopćila je londonska policija.

'Svijet preuzimaju zli ljudi'

Donald Trump nije popularan u Ujedinjenom Kraljevstvu.

'Želimo dati britanskom narodu priliku da izrazi svoj prijezir prema Donaldu Trumpu, njegovoj politici, njegovom rasizmu', rekla je za AFP Zoe Gardner iz skupine 'Stop Trumpu'.

'Strašno mi je što svijet preuzimaju uistinu zli ljudi', rekla je za AFP Jo Williamson, 58-godišnja prosvjednica.

'Prošlog vikenda ovdje su održane velike demonstracije, vrlo rasističke prirode, pa smo se i mi htjeli izraziti', dodala je, misleći na skup koji je organizirala krajnja desnica, a kojem je prisustvovalo najmanje 110.000 ljudi.