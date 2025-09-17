Europska komisija zatražila sankcije za Izrael: Kako će glasati Hrvatska?

PRVI KONKRETAN POTEZ /

Tisuće letaka raspršeno je iz aviona - kojima se Palestince obavještava o novoj evakuacijskoj ruti koja će biti otvorena do četvrtka. Izraelska vojska gađala je najmanje 150 ciljeva u kojima je prvog dana okupacije ubijeno najmanje 59 paletsinaca - tvrde palestinski izvori.

A 5000 kilometara dalje - iz Bruxellesa stiže prvi konkretan potez kojim se osuđuje Izrael. Europska komisija vijeću predlaže da Izraelu nametne sankcije.

"Predstavila sam snažan paket sankcija protiv terorista iz Hamasa, ekstremističkih ministara u izraelskoj vladi, nasilnih doseljenika i entiteta koji podržavaju nekažnjivost na Zapadnoj obali. Komisija je usvojila prijedlog za djelomičnu suspenziju trgovinskih povlastica", kazala je Kaja Kallas.

Odluka je na zemljama članicama. Sankcije se moraju usvojiti jednoglasno dok je za suspenziju trgovinskog sporazuma dovoljna dvotrećinska većina, no zemlje moraju predstavljaju najmanje 65 posto ukupnog stanovništva. Kako će na vijeću glasati Hrvatska - vlada još nije donijela stav za RTL odgovaraju iz ministarstva vanjskih poslova. No više bi se neslužbeno doznajemo moglo znati idućih dana. Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić.