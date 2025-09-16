'Završna faza' rata u Gazi! Analitičar: 'Izrael zadaje konačan udarac, a Hamas? Mogući su teroristički napadi i u Europi'

Prvo zračni napadi, a onda su u najveći grad Pojasa Gaze ušli tenkovi. Počela je kopnena invazija, druga faza izraelske operacije Gideonove kočije. Tisuće u tom kaosu bježe, ostali ne znaju što bi.

Vojni je to manevar, kažu Izraelci, da vrate taoce i unište vojno i upravljačko srce Hamasa. Prema izraelskim izvorima, u operaciji sudjeluje 130 tisuća vojnika. Oni procjenjuju da je u gradu oko 3 tisuće naoružanih boraca Hamasa, ali i deseci tisuća onih spremnih za gerilski rat.

Vojni analitičar Slavko Barić situaciju u Gazi komentirao je u studiju RTL-a Danas.

Izraelska vojska pokrenula je kopnenu ofenzivu i želi u potpunosti preuzeti grad Gazu. Hoće li u tome uspjeti?

Mislim da pripreme koje su vršene, pa i najava vojnog kabineta premijera, jasno govore o tome da je Izrael odlučio u potpunosti očistiti Pojas Gaze, odnosno da izraelske snage uđu u Gazu. Kombinacija snaga iz zraka i s kopna potvrđuje ozbiljne namjere, a pogotovo način na koji se odvija ova kopnena bitka gdje su sve pretpostavke da izraelske snage potpuno ovladaju Gazom.

Je li ovo završna faza dvogodišnjeg rata? Na kartama se vidi kako je Izrael u zadnje dvije godine malo pomalo zauzimao dijelove Pojasa Gaze. Ili je ovo nova eskalacija krvavog rata na Bliskom istoku?

S obzirom na vrijeme u kojem se događa, ovo je sigurno završna faza ovakvog načina ratovanja. Jer jasno je postavljen cilj,a to je potpuno slamanje Hamasa, čišćenje cjelokupnog grada od snaga Hamasa gdje Izrael želi u potpunosti uspostaviti kontrolu. Cilj je da Hamas nestane kao organizacija, snaga koja može pružiti otpor i to su trenuci kada Izrael zadaje konačni udarac Hamasu u Pojasu Gaze. Govori se o tome da postoje dvije ili tri tisuće pripadnika Hamasa, koji su ionako djelovali kao teroristi pojedinačno, nikako u skupini. To će definitivno označiti kraj uporabe ovako velikih snaga kao što je Izrael do sada radio.

Činjenica je da strategija izraelskog premijera Benjamina Netanyahua s jedne strane ruši strategiju američkog predsjednika Donalda Trumpa s druge?

Upravo tako. Moram naglasiti da strategija Izraela se sastoji od toga da neprijatelja treba uništavati, bez obzira gdje se nalazi, pa čak i ako je u drugoj državi. Vidjeli smo udarac na pripadnike zapovjedništva Hamasa u Dohi, gdje su razgovarali o ponuđenom miru koji je Trump pokrenuo. Očito da Izrael smatra da ovo treba riješiti vojnim putem i da ima vremena za političke razgovore. Trump je sada usmjeren prema razgovorima Izraela i Sirije jer to je, čini mi se, što sad može kompenzirati Trumpov napor da zaustavi ove sukobe na širem području.

Kada, ili ako, Izrael osvoji Gazu., koji će biti najveći izazov Izraelcima? Koliko je Hamas snažan i može li pokrenuti protuofenzivu?

Hamas kao vojna organizacija klasičnog oblika više ne postoji. Jasno je da su krenuli u gerilski način ratovanja, što znači pojedinačno ili u grupama od dva ili tri ratnika, koji će pokušati nanijeti štetu. Pred Hamasom je sada da se reorganizira i pokrene taj gerilski način ratovanja. Čini mi se da će oni uključiti izvođenje terorističkih aktivnosti, ne samo u Izraelu i Pojasu Gaze, nego terorizam će biti sredstvo s kojim će nastupati borci Hamasa i van područja Izraela, na cjelokupnom području Bliskog istoka, pa i Europe. I svi objekti te sve što Izrael ima na drugim područjima će biti legitimni cilj za snage Hamasa.

Ako Izrael uspije osvojiti cijeli Pojas Gaze, kako će ga zadržati? Koliko vojnika će za to biti potrebno?

Mislim da neće više biti potrebno ulaziti s velikim snagama. Bit će potrebna organizacija policijskog i političkog načina djelovanja. Nema Izrael želju da u potpunosti kontrolira grad koji je razrušen i kojeg više nema. Cjelokupna podzemna infrastruktura je srušena, nema više otpora. Vjerujem da će morati razgovarati s Palestincima o lokalnoj vlasti. Međutim, velike policijske snage sigurno će biti prisutne u Gazi, ali i oružane snage koje neće biti stacionirane u samom gradu.