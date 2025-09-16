Jesu li Hrvati spremni oprostiti se s gotovinom? 'Kartica mi služi samo da iz bankomata dignem lovu'

Gotovina odlazi u povijest! U pripremi je novi zakon kojim se cestarina više neće moći plaćati novčanicama. Kartice će tako postati jedina opcija. Ipak, na nekim lokacijama novčanice su i dalje glavni, a negdje i jedini način plaćanja.

Odlazak na kavu, sladoled ili po svježe namirnice s tržnice s praznm novčanikom gotovo je - nemoguća opcija. Jer upravo na tim mjestima gotovina je glavni način plaćanja.

"Non stop koristim gotovinu, karticu samo koristim kad iz bankomata dignem lovu to je sve", kaže Marko Krizmanić, a na pitanje zašto, odgovara:

"Tad znam koliko imam".

Ipak, neki bi za kupnju voća i povrća radije - peglali kartice.

"Sad kad sam tako stara koristim kartice jer ovaj sitniš je grozan, ne vidim dobro onda koristim kartice, ali na placu morate imati gotovu lovu", kaže Anđela.

U povijest na naplatnim kućicama

Gotovina ipak odlazi u povijest na naplatnim kućicama! U pripremi je novi zakon kojim bi svi vozači automobila cestarinu plaćali karticama, dok bi se za sva teretna vozila i motocikle uvela obveza korištenja uređaja za plaćanje cestarine.

Iz Ministarstva tvrde - cilj je da se na autoceste ulazi bez zaustavljanja.

"Ljudi koji će koristiti taj sustav imaju mogućnost ili plaćanja na osnovu registracijske oznake, tablice onda moraju imati osigurano sredstvo plaćanja, to može bit i gotovina, ali tu gotovinu uplaćuju na postajama HAC-a ili koncesionira, a ne na naplatnim kućicama kao do danas", objašnjava Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Da digitalizacija sustava ne bi trebala stvarati probleme građanima, uvjereni su na prometnom fakultetu.

"To sve ubrzava promet i manja je vjerojatnost da nastanu gužve zbog naplate. Tu uvijek ima neka brza pomoć. Tehnologija jako dobro radi i tu su jako rijetki problemi da se ne bi kartica očitala, a da se problemi i dogode oni se mogu brzo riješiti", kaže Marko Šoštarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu.

A da su kartice postala brža i češća rješenja za plaćanje, pokazuju i podaci Porezne uprave.

Ljudima sve draže kartice

Broj računa s gotovinom u prvih devet mjeseci ove godine, (u usporedbi s istim razdobljem lani), pada i to gotovo tri posto dok broj računa s karticama raste s 535 milijuna na 592, to jest gotovo 10,5 posto.

Što znači da je gotovo svaki treći fiskalizirani račun u Hrvatskoj - plaćen karticom.

"Ja sam inače bila u Nizozemskoj. Tamo je to odavno uvedeno tako da su ljudi naučeni, tamo ne možete gotovinom skoro nigdje platiti, kad dođem tamo meni je to normalno", kaže Anđela Štrok, a na pitanje misli li da će se onda i građani Hrvatske naviknuti na kartice, kaže:

"Moraju, ne može stalno ostati kako je nekad bilo".

Podaci HNB-a pokazuju kako je samo lani s karticama potrošena gotovo 41,5 milijarda eura to jest 17,5 posto više nego godinu prije. Ipak, financijski savjetnici smatraju - u Hrvatskoj će gotovina nastaviti dominirati zbog sive ekonomije.

"Ali svakako kartice su nešto s čime treba biti oprezan. Potrebna je disciplina jer često s karticama možemo malo pretjerati onda je tu gotovina sigurnija ako nemamo dovoljno discipline da se suzdržimo od impulzivnih kupnji", kaže financijska savjetnica Kristina Škorić.

Bez obzira na to plaćali gotovinom ili karticama, u potrošnji - treba biti mudar.