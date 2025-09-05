AKCIJA NA PEŠČENICI /

Pala trojica lažnih policajaca: U autu imali hrpu keša, pogledajte kako su ih specijalci priveli

Foto: Pu Zagrebačka

Uz uporabu sredstva prisile (tjelesne snage i sredstva za vezivanje) priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje

5.9.2025.
10:03
Erik Sečić
Pu Zagrebačka
Zagrebački policajci u četvrtak oko 14.45 na području Peščenici uhitili su trojicu muškaraca starosti 25, 29 i 29 godina koji su se lažno predstavljali kao policajci. 

Nedugo nakon što su lažni policajci počinili kazneno djelo prijevare, policija je operativnim radom i izvidima došla do saznanja o mogućim počiniteljima. 

Foto: Pu Zagrebačka

Uz uporabu sredstva prisile (tjelesne snage i sredstva za vezivanje) priveli su ih u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. 

Novac u automobilu 

Isto tako, tijekom četvrtka policija je pretražila domove i vozila kojima se koriste osumnjičenici. 

Foto: Pu Zagrebačka

"Obavljene su pretrage domova i drugih pokretnih sredstva kojima se koriste osumnjičeni. Pronađen je novac i drugi dokazi", navela je policija u priopćenju. 

