Pala trojica lažnih policajaca: U autu imali hrpu keša, pogledajte kako su ih specijalci priveli

Zagrebački policajci u četvrtak oko 14.45 na području Peščenici uhitili su trojicu muškaraca starosti 25, 29 i 29 godina koji su se lažno predstavljali kao policajci.

Nedugo nakon što su lažni policajci počinili kazneno djelo prijevare, policija je operativnim radom i izvidima došla do saznanja o mogućim počiniteljima.

Uz uporabu sredstva prisile (tjelesne snage i sredstva za vezivanje) priveli su ih u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Novac u automobilu

Isto tako, tijekom četvrtka policija je pretražila domove i vozila kojima se koriste osumnjičenici.

"Obavljene su pretrage domova i drugih pokretnih sredstva kojima se koriste osumnjičeni. Pronađen je novac i drugi dokazi", navela je policija u priopćenju.

