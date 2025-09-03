Dragan M. (59), poznat kao "Taxi iz Trogira", završio je na najmanje mjesec dana u istražnom zatvoru na splitskim Bilicama nakon što je u ponedjeljak brutalno napao policajku u Trogiru.

Stravičan napad počeo je nakon što ga je policajka oko 11.57 sati zaustavila u ulici Put Dragulina jer je vidjela da vozi moped po nogostupu u zabranjenom smjeru i to bez kacige na glavi. Odbio joj je dati vozačku dozvolu na uvid te joj poručio da "odj**e* te da je "prasica", javlja Slobodna Dalmacija.

Nastavio je voziti dvadesetak metara do svoje kuće, a nakon što je policajka ponovno došla do vozila kako bi zapisala registracijske oznake, 59-godišnjak je skinuo jaknu i njome prikrio registraciju.

Mlatio rukama i nogama

Ponovno ga je zatražila vozačku, na što je muškarac podivljao i krenuo psovati: "K***c ću ti dati vozačku, popuši mi k***c, prasice jedna, što se kur**š, je**t ću ti mater". Kada je policajka pomaknula jaknu, 59-godišnjak joj je prišao s leđa i rukama je odgurnuo prema zidu kuće. Udarila je tijelom u zid, a napadač ju je tada šakom udario u glavu.

Policajka je izvukla suzavac i poprskala ga u oči, a 59-godišnjak joj je udarcem izbio sprej iz ruke. Više puta udario ju je rukama u glavu, a potom nogom po nozi. Nakon serije udaraca, uzeo je suzavac s poda i špricao je po licu. Povukao je je za košulju i bacio na pod, no policajka nije odustala te se uspjela podignuti i u samoobrani potegnuti za pendrekom. Udarila ga je po ruci, nakon čega mu je ispao sprej, no napadač ju je uspio uhvatiti za košulju i ponovno baciti na pod. Nakon toga otišao je u kuću.

Na lice mjesta ubrzo je stiglo pojačanje. Dragana su uhitili i priveli uz optužbu da je silom spriječio službenu osobu u obavljanju službene radnje koja je u okviru njezinih ovlasti, a čime je doveo u opasnost život i tijelo službene osobe te joj je nanio tjelesne ozljede. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

