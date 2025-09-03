Jezivi novi detalji užasa kraj Osijeka: Stigli forenzičari i HGSS sa psom

Opsadno stanje traje u osječkom prigradskom naselju Tenja, jake policijske snage od ranog jutra su u srijedu ispred kuće koja se povezuje s moguće monstruoznim zločinom, stigle su i dodatne snage.

Prema neslužbenim informacijama, nestala je žena koja je živjela u toj kući sa suprugom, i upravo su u septičkoj jami kuće navodno pronađeni ljudski ostaci.

Nestanak žene objavljen je 2. kolovoza, otada traje potraga za njom, policija je pozvala i građane da dojave bilo kakve informacije ako imaju.

Policija ne daje skoro nikakve informacije, samo su potvrdili da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Kako doznajemo od susjeda, supružnici su u kuću u Tenju doselili prije nekoliko godina. Ranije su živjeli u Osijeku, a nakon što su prodali kuću u tom gradu, doselili su u Tenju.

Foto: Rtl Danas

Susjedi navode i da imaju dijete no da je roditeljima oduzeta skrb nad djetetom, a da su i suprug i supruga bili u zatvoru. Ona je više puta bila u zatvoru ali na kraće periode, a on je proveo više godina iza rešetaka.

Foto: Rtl Danas

U Tenji je zavladao strah

Mještani navode da su imali kontakta s drogom, ali da ih nisu dobro poznavali. Znali su čuti buku i svađu koja dolazi iz kuće, sretali bi ih u šetnji kad bi izvodili pse, a muškarac se činio ljubazan i pozdravljao mještane. Ipak, muškarca prati i glas da je bio "nezgodan i spreman na svašta".

U Tenji je zavladao strah, to je mjesto u kojem ljudi govore da do sad nikad nisu zaključavali vrata. Svi su šokirani pričom koja se proširila.

Stigli forenzičari

Inače, nešto prije podneva ispred kuće gdje je bila policija, pojavile su se dodatne snage. U jednom trenutku stiglo je dodatni nekoliko policijskih automobila, osim policije stigao je i veliki kombi koji se inače koristi za očevide, stigli su i forenzičari.

Također, policijskom i forenzičkom timu pridružili su se i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, stigli su s potražnim psom.

Foto: Rtl Danas

Foto: Rtl Danas

Navodno su u septičkoj jami pronašli samo neke dijelove tijela te je moguće da je krenula intenzivna pretraga šireg područja.

