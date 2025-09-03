STRAHOTA U SLAVONIJI /

Prve fotografije s mjesta užasa: U septičkoj jami navodno našli raskomadanu ženu

Prve fotografije s mjesta užasa: U septičkoj jami navodno našli raskomadanu ženu
Foto: David Jerkovic/pixsell
Nakon dvadesetak dana bezuspješne potrage za ženom policija je objavila njene osobne podatke te pozvala građane da se jave ako su je vidjeli. Istovremeno, provodili su izvide u slučaju da se nad njom dogodilo nekakvo kazneno djelo. Moguće da se to upravo i dogodilo.
1 /6
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Od 2. kolovoza u Slavoniji traje potraga za ženom koja je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom. Ispred kuće u Tenji kraj Osijeka jutros je snimljen policijski automobil.

Kako navode 24sata, nestanak žene sad se povezuje s moguće kaznenim djelom. Navodno su u septičkoj jami kuće nađeni ostaci tijela. Susjedi su razgovarali s novinarima o otkrili pojedine detalje, dok policija za sad o svemu šuti. 

 

3.9.2025.
11:29
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
David Jerkovic/pixsell
OsijekRaskomadano TijeloUbojstvo žene
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
STRAHOTA U SLAVONIJI /
Prve fotografije s mjesta užasa: U septičkoj jami navodno našli raskomadanu ženu