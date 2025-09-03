Prve fotografije s mjesta užasa: U septičkoj jami navodno našli raskomadanu ženu

Od 2. kolovoza u Slavoniji traje potraga za ženom koja je nestala iz svoje kuće gdje je živjela sa suprugom. Ispred kuće u Tenji kraj Osijeka jutros je snimljen policijski automobil.

Kako navode 24sata, nestanak žene sad se povezuje s moguće kaznenim djelom. Navodno su u septičkoj jami kuće nađeni ostaci tijela. Susjedi su razgovarali s novinarima o otkrili pojedine detalje, dok policija za sad o svemu šuti.