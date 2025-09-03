Bila je seks bomba, a danas živi skromno s troje djece: Kako je Aleksandra Grdić nekada palila estradom?

Aleksandra Grdić (45) bila je prava vladarica hrvatske estrade početkom 2000-ih. Svojim izgledom, stilom odijevanja i ponašanjem, doslovno je zapalila domaću estradu i bila među najtraženijim manekenka toga vremena. Njeno ime bilo je sinonim za glamur, a gotovo pa nije postojao bitniji estradni događaj na kojem Aleksandra nije bila rado viđen gost.

Godine 2003. došla je i do titule Miss Hrvatske, što je samo dodatno učvrstilo njezin status na vrhu scene. No, nakon godina provedenih pod svjetlima reflektora, odlučila je povući ručnu i drastično promijeniti smjer života. Odjednom, imidž seks bombe postao je prošlost, a ona je odlučila nestati iz fokusa javnosti.

Danas, daleko od modnih pista i medijskih očiju, Grdić živi miran život u Virovitici, sa svojim partnerom Markom Šijakovićem i troje djece. Nekadašnja ljepotica sada živi u kući koju je naslijedila od svojih bake i djeda, skromno, ali sretno. Njezin partner radi u Njemačkoj, dok ona svoje dane uglavnom provodi u krugu obitelji.