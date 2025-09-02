Ovako izgleda ljeto supruge Ivana Rakitića: Zgodna Španjolka voli pozirati u kupaćim kostimima

Raquel Rakitić (34), supruga nogometnog reprezentativca Ivana Rakitića, ovog je ljeta oduševila pratitelje svojim putovanjima i idiličnim fotografijama koje redovito objavljuje na društvenim mrežama. Par je ljeto proveo u Splitu, na hrvatskim otocima, u Dubrovniku, Grčkoj, Italiji, ali i u rodnoj joj Španjolskoj.

Svaki trenutak ovog ljeta zabilježen je u stiliziranim i opuštenim kadrovima, koji prikazuju ne samo luksuz putovanja, već i svakodnevni život Raquel i Ivana s djecom. Ono što je posebno istaknuto kod Raquel je njezina posvećenost fitnessu – redovito vježba i oblikovana figura to pokazuje u svakom kadru.

Pogledajte u fotogaleriji kako je lijepa Raquel izgledala ovog ljeta.