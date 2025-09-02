Ceste postale blatne kaljuže, a dvorišta bazeni: Nevjerojatne scene nakon nevremena u Istri

Snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i vjetrom, koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine i prouzročilo velike probleme, zahvatilo je u utorak ujutro sjeverozapadnu Istru, navode iz meteo portala Istramet.

Neprohodne ceste, bujice i odroni na ulicama, poplavljeni podrumi i prizemlja kuća i javnih objekata, slika je sjeverozapadne Istre nakon snažnog nevremena koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine.

Županijski centar 112 samo tijekom jutra primio je više od 30 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga, a prema najnovijim podacima Novigrad bilježi najveću količinu oborina.

Tijekom jutra u Umag je palo 98 mm kiše, u Bujama 108 mm, a u Novigradu čak 120 mm.

Posljedice su vidljive na fotografijama.