KAOS U ISTRI /

Snažno nevrijeme doslovno potopilo Medulin: Ulicama se može lakše ploviti nego voziti

Čitatelj nam je poslao fotografije i video posljedica proloma oblaka koji je pogodio Medulin

2.9.2025.
12:06
Tajana Gvardiol
Net.hr
Snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i vjetrom, koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine i prouzročilo velike probleme, zahvatilo je u utorak ujutro sjeverozapadnu Istru, navode iz meteo portala Istramet.  

Čitatelj nam je poslao fotografije posljedica proloma oblaka koji je pogodio Medulin. Kiša je doslovno potopila ulice.

Snažno nevrijeme doslovno potopilo Medulin: Ulicama se može lakše ploviti nego voziti
Foto: Net.hr

Neprohodne ceste, bujice i odroni na ulicama, poplavljeni podrumi i prizemlja kuća i javnih objekata, slika je sjeverozapadne Istre nakon snažnog nevremena koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine.

Novigrad drži rekord

Osim toga, bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, pa je tako u protekla dva sata zabilježeno gotovo 2000 udara munja, a atmosfera zasad ne pokazuje znakove smirivanja. 

Županijski centar 112 samo tijekom jutra primio je više od 30 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga, a prema najnovijim podacima Novigrad bilježi najveću količinu oborina.

Tijekom jutra u Umag je palo 98 mm kiše, u Bujama 108 mm, a u Novigradu čak 120 mm. 

Meteorolozi navode kako je riječ o tzv. oborinskom vlaku koji je pogodio isto područje i prije nekoliko dana, uzrokujući novi "potop".

MedulinNevrijemeOluja
