Snažno nevrijeme doslovno potopilo Medulin: Ulicama se može lakše ploviti nego voziti

Snažno nevrijeme praćeno kišom, grmljavinom i vjetrom, koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine i prouzročilo velike probleme, zahvatilo je u utorak ujutro sjeverozapadnu Istru, navode iz meteo portala Istramet.

Čitatelj nam je poslao fotografije posljedica proloma oblaka koji je pogodio Medulin. Kiša je doslovno potopila ulice.

Foto: Net.hr

Neprohodne ceste, bujice i odroni na ulicama, poplavljeni podrumi i prizemlja kuća i javnih objekata, slika je sjeverozapadne Istre nakon snažnog nevremena koje je u kratkom vremenu donijelo ekstremne oborine.

Novigrad drži rekord

Osim toga, bilježi se i iznimno snažna grmljavinska aktivnost, pa je tako u protekla dva sata zabilježeno gotovo 2000 udara munja, a atmosfera zasad ne pokazuje znakove smirivanja.

Županijski centar 112 samo tijekom jutra primio je više od 30 dojava građana o plavljenju podruma i prizemnih stanova na području Umaga, a prema najnovijim podacima Novigrad bilježi najveću količinu oborina.

Tijekom jutra u Umag je palo 98 mm kiše, u Bujama 108 mm, a u Novigradu čak 120 mm.

Meteorolozi navode kako je riječ o tzv. oborinskom vlaku koji je pogodio isto područje i prije nekoliko dana, uzrokujući novi "potop".