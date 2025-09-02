Katastrofa u Novigradu: Poplava u vrtiću, vatrogasci ispumpavaju preko pola metra vode

Novo jutro, novi potop i to na gotovo istom području gdje se oborinski vlak razvio prošli petak, piše Istramet. Obilna kiša potopila je u utorak rano ujutro ulice Umaga.

Tamo je do 7.30 sati već palo 84 mm, a iznad 50 mm mjeri i slovenska postaja u Portorožu. Novigrad je rekorder s 94 mm kiše po četvornom metru.

Kako saznajemo, najveća katastrofa dogodila se u vrtiću u Novigradu gdje je pod prekriven vodom, a igračke plutaju. Vatrogasci se nalaze u vrtiću i rješavaju poplavu.

Majka jednog djeteta kaže da čekaju da se voda povuče da mogu doći po djecu.

Vrtić nije jedini koji je nastradao, auti u Novigradskoj industrijskoj zoni pogođeni su poplavom i plutaju u bujici vode. Vatrogasci su na terenu u Sportskoj dvorani Novigrad gdje ispumpavaju preko pola metra vode.

