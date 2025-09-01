Severina otkrila što ju je motiviralo da podrži inicijativu My Voice, My Choice: 'Rekli su mi da se ne petljam'

Severina Vučković nalazi se u Bruxellesu gdje su Europskoj komisiji predani potpisi građanske inicijative My Voice, My Choice. Cilj inicijative je osigurati svim ženama u Europskoj uniji pravo na dostupan, siguran i besplatan prekid trudnoće – pravo koje u 21. stoljeću i dalje nije zagarantirano milijunima žena diljem Europe.

Na konferenciji za novinare, Severina je održala emotivan i snažan govor u kojem je istaknula da “ne tražimo milost, tražimo pravdu” te naglasila kako žene diljem Europe imaju pravo odlučivati o vlastitom tijelu. Govor je bio politički jasan, društveno angažiran i snažno feministički obojen.

U razgovoru za naše kamere otkrila je što ju je motiviralo da pruži podršku ovoj inicijativi:

"Prije svega zato što mi je čast biti u takvom prekrasnom društvu koje je stvorila jedna predivna, mlada i pametna žena, Nika. My Voice, My Choice, koliko pratim, sada je najveća organizacija za ženska prava u svijetu.

Ja pjevam, imam jednu pjesmu koju sam napisala i zove se ‘Ja samo pjevam’. Ali osim što pjevam, vrlo često i govorim. Možda to i nije dobro za mene, kao što mi neki dobronamjerni ljudi kažu – da se ne petljam u ovakve stvari, da to nije dobro za karijeru. Ali meni je to nesvatljivo. Nikada nisam razmišljala na taj način.

Mislim da je ova akcija prebitna za žene, pogotovo kad znamo što se događa na Malti, u Poljskoj, pa i u Hrvatskoj. Znamo za slučaj Mirele Ćavajnde, koju smo svi podržavali kad se ovo događalo. Bilo bi sjajno da se i kod nas pravo žene ne zadrži samo kao mrtvo slovo na papiru, već da postane stvarnost.

Sada My Voice, My Choice čeka šest mjeseci teškog rada i uvjeravanja gospođe Ursule von der Leyen i ostalih članova parlamenta. Ali oni moraju shvatiti da su i Ursula von der Leyen i sve ostale žene u parlamentu – građanke drugog reda ako ne pristanu na ovo. Zato što Unija nije zasnovana na tradiciji kakvu zagovaraju desničarske stranke, nego na tradiciji slobodne žene koja ima pravo na svoje tijelo. Ako to ne priznaju, ni one same nisu slobodne.

Ovdje nismo došli nikoga moliti. Ovo nije molba, ovo je zahtjev koji mora biti ispunjen. Vidjet ćemo hoće li Europski parlament biti na pravoj strani povijesti ili na krivoj. Ako ostanu oholi i nasilni, bit će gubitnici. Jer će Nika i My Voice, My Choice ovu bitku dobiti."