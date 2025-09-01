Nove nagrade i popusti na ulaznice: Najvažniji noviteti 13. izdanja SoMo Borca

Bliži se 13. izdanje SoMo Borca koji nagrađuje najbolje regionalne kampanje u Media i Advertising streamu. Za projekte koji će se ocjenjivati prijave su otvorene do 24.rujna, a službena dodjela održat će se 24. listopada u Mozaik event centru u Zagrebu.

Glavni sponzor SoMo Borca i četvrtu je godinu za redom Aleph. Suradnja između SoMo Borca i Alepha ima naglasak na ostvarivanje zajedničkih ciljeva u razvoju digitalnog marketinga i jačanju regionalne digitalne zajednice. Aleph ove godine dovodi predavača iz Pinteresta koji će na cjelodnevnoj konferenciji publici dati više detalja o otvaranju oglašavanja na Pinterestu u regiji.

“SoMo Borac jedan je od najvećih i najrelevantnijih događaja u području digitalnog marketinga u ovoj regiji te je postao centar za razmjenu znanja, najnovijih trendova i primjera iz prakse od kojih svi mogu nešto naučiti. Aleph je aktivni sudionik u digitalnom ekosustavu i predstavnik vodećih digitalnih medijskih platformi poput Amazona, Digital Turbinea, Microsofta, Reddita, Spotifyja, Snapchata, Pinteresta, TikToka, Twittera i Twitcha. Želimo nastaviti podizati svijest o važnosti visokih standarda performans marketinga i inovativnih rješenja unutar digitalnog oglašavanja na ovim prostorima. Nakon eksluzivnog partnerstva s TikTokom koji je otvorio svoja vrata regiji prošle godine, ove godine Aleph dovodi i Pinterest na lokalno tržište kojeg će ugostiti SoMo Borac, a diskutirat će se o nekima od najaktualnijih tema digitalnog marketinga”, rekla je Ivanka Mabić Gagić, izvršna direktorica hrvatskog ogranka Alepha.

Pametna upotreba AI tehnologije kao dodatni plus!

Aleph također dodjeljuje i Special Mention by Aleph nagradu kojom se želi posebno istaknuti efektivnost i inovativnost u digitalnom marketingu, potičući i nagrađujući najbolje prakse u industriji. Između ostalog, naglasak će biti stavljen na kampanje koje pokazuju kreativnost utemeljenu na podacima, skalabilne rezultate i mjerljiv ROI. Pametna upotreba AI tehnologije ili primijenjene napredne metode mjerenja dodatni je plus. Prijave iz kategorija SoMo Growth i Video Impact automatski ulaze u izbor za Special Mention by Aleph, a oni koji odluče prijaviti svoj rad direktno u ovu kategoriju, moći će to učiniti bez naknade. O pobjedniku odlučuje poseban žiri kojeg čini Aleph tim.

Suorganizator SoMo Borca treću je godinu zaredom Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) koja iz godine u godinu doprinosi jačanju Media streama i podrške u dijeljenju znanja i resursa među zajednicom digitalnih izdavača. Ove godine uveli su novitet u obliku nagrade „Northern Star“ koja će se dodjeljivati projektima, kampanjama i suradnjama medija, oglašivača, agencija, i institucija, a koji svojim djelovanjem doprinose jačanju neovisnosti, transparentnosti i inovativnosti hrvatskog digitalnog ekosustava. Namijenjena je svima, a aktivnosti mogu nominirati isključivo članovi HUDI-ja, dok će prijave ocjenjivati izvršni odbor udruge.

Foto: RTL

„Northern Star želimo istaknuti kao nagradu koja prepoznaje pionire našeg digitalnog tržišta – one koji pokazuju da možemo graditi održive i inovativne modele. Time šaljemo jasnu poruku da hrvatski digitalni medijski prostor ima snagu, znanje i zajedništvo za oblikovanje vlastite budućnosti. SoMo Borac je savršeno mjesto za predstavljanje ove nagrade jer okuplja najbolje regionalne projekte, a mi želimo naglasiti važnost domaće perspektive“, poručuje Ozren Kronja, izvršni direktor HUDI-ja.

Medijski izdavači svoje projekte mogu prijaviti u sljedećim kategorijama: Best Media Feature, Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo NATIVE i Best Media Storytelling. Više o uvjetima i pravilima prijava za SoMo Media kategorije možete pročitati na službenoj web stranici SoMo Borca.

U Advertising streamu ukupno je 11 kategorija, a među njima i nova performance kategorija SoMo Video Impact, koja nagrađuje video sadržaje koji su postigli vrhunske rezultate. Prijaviti se mogu formati poput YouTube videa, online serijala, video oglasa, branded contenta i video-first sadržaja na društvenim mrežama, bilo da su producirani za digitalne kanale ili im prilagođeni.

Novost je i proširenje kategorije Digital Product of the Year koja je postala međunarodna te se od ove godine mogu prijaviti digitalni proizvodi namijenjeni bilo kojem tržištu, unutar ili izvan regije. U tijeku je COMEBACK akcija na ulaznice, osigurajte svoje mjesto na vrijeme i prijavite se na SoMo Borac newsletter kako biste prvi saznali novosti oko najvažnije dodjele nagrada. Zapratite i SoMo Borac Facebook, Instagram i LinkedIn stranice.