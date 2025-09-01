Meteorolog Ribarić o ekstremima koji su pogodili Hrvatsku: 'Nekima je ovo možda iznenađujuće'

Iza nas je kolovoz, koji će nakon podrobnije analize klimatologa biti uglavnom u našoj zemlji barem malo topliji od prosjeka. Nekima možda iznenađujuće, jer je osjetno svježiji od prošlogodišnjeg. No, bilo je ekstrema.

Prebacilo se u kolovozu 40 °C u Pločama, zabilježili smo najtoplije dane ikad u povijesti mjerenja na postajama u Šibeniku i Dubrovniku, kao i rekordno toplu noć u Splitu uz čestu fensku buru.

Oluje nisu izostale, osobito u drugoj polovici mjeseca, a kišna epizoda zadnjih dana bila je rekordna u Metkoviću. Dovoljno da cijeli mjesec ponegdje bude i kišovitiji od prosjeka.

S prvim danom rujna počinje klimatološka jesen, a ljeto iza nas, iako nije bilo ekstremno vruće u srpnju i kolovozu, zbog ekstremnog vrućeg lipnja će se čak ponegdje ugurati u 5 najtoplijih ikada, kao primjerice u Zagrebu.

