Taksist majci s djetetom naplatio sramotnu cifru: Rukom ispisao račun, a tek kad vidite datum...

S krajnjeg juga Hrvatske dolazi još jedna nevjerojatna taksi-priča, ovog puta vezana uz majku s malim djetetom koja je na poziv prijatelja i ponukana pričama o ljepotama naše zemlje odlučila posjetiti Dubrovnik.

Spakirala je nekoliko kofera i s djetetom stigla avionom za vrijeme uskršnjih blagdana u Zračnu luku Ruđer Bošković u Čilipima. Umjesto autobusa za transfere, zbog malog djeteta i prtljage uzela je taksi i zamolila da ju odveze do manjeg hotela na lapadskoj šetnici. Ali, umjesto da je doveze sve do parkirališta između hotela "Park" i fontane na šetnici, što je tek nekih 50 metara od hotela, taksist je majku s malim djetetom iskrcao punih 400 metara dalje: kod semafora na kružnom toku u Lapadu.

Kako je objavio Dubrovački dnevnik, izvori tvrde da ju je tu "iskrcao" zbog prepirke koja je nastala. Putnica se požalila da taksimetar nije uključen, a vozač joj je navodno odgovorio kako je cijena vožnje od Zračne luke do Lapada 90 ili 100 eura.

No ona je pitala zašto cijena nije 50 eura kako je to navedeno na tabli. Vozač ju je tada iskrcao na početku šetnice, ni blizu njezina hotela! Naš izvor nas uvjerava kako je na inzistiranje putnice da joj se svakako izda račun, taksist to u konačnici ipak učinio.

Rukom ispisao račun, neveo lažne detalje, a tek datum...

No, učinio je to na potpuno nepropisni način: nije joj izdao fiskalni nego tzv. paragon-blok, rukom ispisani račun na iznos od 70 eura! Na spornom je računu netočno naveo brojne detalje, pa i datum obavljene vožnje koju kao da je je vremeplovom vratio tri godine unatrag, u 2022.godinu!

Iz Uprave Zračne luke i Policijske uprave dubrovačko-neretvanske odgovorili su na upit o ovom slučaju. Putnica je navodno mailom detaljno opisala svoje loše iskustvo i poslala im također mail.

Iz Zračne luke "Ruđer Bošković" odgovorio je zamjenik glavnog direktora Ivan Maslać koji je potvrdio da se sve dogodilo krajem travnja.

Zabranili mu rad

"O predmetnoj situaciji smo obaviješteni i mi. Nakon provjere, utvrđeno je kako je korisnik taksi parking kartice Zračne luke Ruđer Bošković prekršio niz obaveza na koja se obavezao prilikom ugovaranja međusobnih prava i obaveza Zračne luke i pružatelja taksi usluge. Prije svega nije poštovana razina usluge, nije poštovan odobreni cjenik te nije poštovana legislativa iz područja porezne politike. Zračna luka je nakon toga ukinula mogućnost obavljanja taksi prijevoza predmetnom obrtniku na području Zračne luke Ruđer Bošković u trajanju od mjesec dana, tijekom lipnja, što je do sada najstroža izrečena kazna jer je ovo i bilo najteže kršenje preuzetih obaveza do sada. Koliko imamo informacije, i Porezna uprava je djelovala alatima koji su im na raspolaganju", odgovorio je Maslać dodavši kako smatra da je predmetna penalizacija polučila željene rezultate.

Kako kaže, u suradnji s Autotaksi udruženjem Konavle, Zračna luka Dubrovnik d.o.o. već godinama ulaže maksimalne napore u podizanje razine usluge jer smaju kako je prvi dojam destinacije izrazito bitan te posljedično dobivaju veliki broj pohvala na uslugu taksi prijevoza od strane službenih taksista na Zračnoj luci. "Na uslugu drugih prijevoznika teže možemo utjecati, ali i tu se maksimalno trudimo kako bi svi prilikom dolaska i odlaska na naše područje doživjeli samo ugodna iskustva", zaključuje Maslać.

O događaju se očitovala i PU dubrovačko-neretvanska odakle su potvrdili kako je cijeli slučaj policiji prijavila oštećena gošća.

"Odmah nakon saznanja za događaj nadležna Postaja aerodromske policije Čilipi je ostvarila uvid u videosnimku dolaska strane državljanke i angažiranje taksi prijevoznika kako bi se utvrdio identitet taksi vozača. Utvrđeno je kako se radi o 55-godišnjem hrvatskom državljaninu s kojim je obavljen razgovor na okolnosti prijave kada je utvrđeno da je isti vožnju naplatio 70 eura u gotovini, što je više od iskazane cijene u cjeniku, uz izdavanje računa na paragon bloku koji nije fiskaliziran", ističe se u odgovoru policije.

Iz policije dodaju kako su o svemu službenim dopisom obavijestili i Ministarstvo financija, Carinsku upravu, Područni ured Split, Carinski ured Dubrovnik sa zamolbom institucijama da poduzmu mjere iz njihove nadležnosti. Strana državljanka je obaviještena o postupanjima koje je provela policija te joj je ukazano na mogućnost kontakta od strane Ministarstva financija i/ili Državnog inspektorata tijekom provođenja prekršajnog postupka. Dodaju i kako, u konkretnom slučaju, nisu utvrđene nepravilnosti iz nadležnosti policije.

Opomena pred isključenje

Neslužbeno se doznaje kako je s istim taksistom loša poslovna iskustva već ranije imalo i jedno trgovačko društvo u suvlasništvu Grada Dubrovnika i više općina na jugu Hrvatske. Sve je komentirao i predsjednik Autotaksi udruženja Konavle, Antonio Račević, koji je rekao kako imaju odličnu suradnju sa Zračnom lukom.

"Podržavamo ih jer reda mora biti! Za to se borimo maksimalno! Naše su cijene transparentne i označene su na više mjesta i ne dozvoljavamo ovakve situacije. Sankcionirat ćemo svaki prekršaj članova našeg udruženja u suradnji sa Zračnom lukom koja im je odobrila dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza i bit ćemo vrlo oštri u borbi za maksimalni red i naše što kvalitetnije usluge", rekao je. I on je znao za ovaj slučaj.

