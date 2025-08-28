Stižu velike promjene za taksiste! Stanko: 'Ona žena bi meni vožnju platila četiri, a ne 1506 eura'

Nebo više neće biti granica za cijene taksi vožnje. Vlada će ograničiti najvišu cijenu, najavio je to ministar prometa. Alarm u vladi upalili su posljednji primjeri nevjerojatne pohlepe taksista.

Istu vožnju koju je u Zagrebu platila 1506 eura, da ju je vozio Stanko, nasamarena turistica iz Novog Zelanda, platila bi 4. Taksist je 42 godine. Preživio je puno promjena. Pa tako i one 2018. kad se usvojio zakon koji sada ide u izmjenu.

"Bilo bi u redu, ali treba napravit i tko sve može vozit taksi i, nažalost, tko sve vozi taksi", rekao je taksist Stanko.

Cjelovite, ne kozmetičke izmjene

Isto smatraju i u udruženju taxi prijevoznika. Upozoravaju da izmjene moraju biti cjelovite, a ne kozmetičke.

"Mislimo prvenstveno na jednu dozvolu, jedno auto. Minimalna i maksimalna cijena, govorimo i o minimalnoj cijeni. I normalno da se decentralizira sustav da se omogući ponovno nekim jedinicama lokalne samouprave koje žele uređivati auto taxi prijevoz na svom području", kazao je Željko Bandić, predsjednik Sekcije taksi prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori.

I u Udruzi 17 17 sretni da se zakon mijenja, ali predlažu i jače sankcioniranje onih koji se ne drže pravila.

"Bojimo se da bez konkretnih represivnih mjera (oduzimanja taxi dozvole, licence za obavljanje prijevoza putnika, zatvaranje obrta/firme) i te promjene će učiniti malo ili ništa za zaštitu korisnika", komentirao je Danijel Pilko, predsjednik Udruge 17 17.

O svemu će se voditi računa, poručuje ministar Butković.

Voditi računa o maksimalnoj, ali i minimalnoj cijeni vožnje

"Sve ćemo regulirati što podrazumijeva taksi prijevoz pa tako i aplikacije. Mi ćemo sad formirat jednu radnu skupinu i vidjet. Moramo tu bit malo osjetljivi oko maksimalne ograničavanja cijene jer tu, zapravo, s jedne strane moramo štititi korisnike taksija da nema visokih cijena, a s druge strane ta cijene ne smije biti takva da nitko više ne želi vozit taksi", kazao je Oleg Butković.

Taksisti upozoravaju da, osim maksimalne, treba voditi računa i o minimalnoj cijeni vožnje. Jednako tako, i o tvrtkama takozvanim agregatorima.

"Ovo sve što se negativno dešavalo to se prvenstveno dešavalo preko tih j.d.o.o-a takozvanih agregatora jer nijedan obrtnik ne može riskirat tu kaznu. Njemu za zatvorit obrt je potrebno da podmiri sva dugovanja, a j.d.o.o je potrebno samo da pokrene stečaj i svi ti dugovi ostaju. Toga imamo bezbroj primjera", priopćili su iz Hrvatske odvjetničke komore.

Muljanje s prijavama

"Tko kontrolira tko koliko radi? Tko radi dva sata, tko radi 4 sata. Imate čak prijave, neću sad reć, na deset minuta da su ljudi prijavljeni. To vam je tako muljanje da opće to je za ne vjerovat. Svaki mjesec tu vidite sad je jedna firma na vratima za mjesec dana je druga firma na vratima", kazao je Stanko.

Svjesni su toga i u ministarstvu.

"To moramo zapravo vidjeti sa Poreznom upravom, to je šire pitanje i sa ministarstvom Unutarnjih poslova, ministarstvom financija kako doskočiti tome da se, zapravo, ne osnivaju te silne tvrtke koje se onda gase nakon što imaju određene dugove", rekao je Butković.

Koliko je takvih tvrtki i s kolikim dugom otišlo u stečaj ove ili prošle godine? Pitali smo to Poreznu upravu, ali podatke nam nisu poslali.