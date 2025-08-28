Odlazak u smrt dva nasmijana dečka: 'Bili su vedrog duha, vrijedni, baš za poželjeti'

Upaljene svijeće stoje na mjestu na kojem su noćas ugašeni životi 16-godišnjeg Mate i 22-godišnjeg Lovre, vatrogasca lokalnog DVD-a.

"Ovo je ogroman gubitak za naše malo selo, di svatko svakog zna, svatko je sa svakim dobar. Lovre je mali bio vridan, mali Mate isto, nasmijani su bili dečki, veseli, uvijek se jave. Ovo je neopisiva bol i sigurno svima koji su ih poznavali da će ostati praznina u srcu.", kaže nam Zvonimir Radaš, član DVD-a Lišane Ostrovičke.

Na mjesto nesreće sve službe brzo su stigle, ali pomoći mladićima nije bilo. Bili su na motociklu, a nesreća se dogodila oko 1 sat u mjestu Vukšić, a sav promet bio je obustavljen do četiri sata dok očevid nije završen.

"Nesreća se dogodila na način da se motociklist kretao županijskom cestom od Vukšića u smjeru državne ceste. U jednom trenutku je iz neutvrđenih razloga došlo je do slijetanja van kolnika i udara u stablo". kaže Neven Paškalin, voditelj poslova prometne policije PU zadarske.

Na pitanje jesu li imali kacigu odgovara: "Na mjestu nesreće je pronađena jedna kaciga"

Srca su nam ostala prazna

Mate (16) je za koji dan trebao krenuti u drugi razred Strukovne škole, obrazovao se za stolara. Od Lovre se na društvenim mrežama oprašta vatrogasna zajednica.

"Srca onih koji su ga poznavali i družili se s njim ostaju prazna. Počivaj u miru, brate i kolega", napisali su.

Foto: Rtl Danas

"Kad god je bila intervencija i kad je bio slobodan on bi se rado odazvao i pomagao u društvu. Ne znam što više reći, tragedija ogromna. sjećat će mo ih se po njihovom vedrom duhu, bili su uvijek nasmijani, baš dečki za poželjeti", kaže nam Radaš.

Od početka godine na zadarskom području u pet prometnih nesreća s motociklima smrtno je stradalo šest osoba. U ovoj godini u Hrvatskoj je poginulo 46 motociklista, a lani u istom razdoblju njih 54. Što se tiče mopedista, s jučerašnjim danom, smrtno je stradalo njih troje.

"Na motociklu je kaciga nešto što je apsolutna nužnost i nešto što svaki vozač mora imati" kaže dekan Prometnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu Marko Šoštarić.

Na mjestu nesreća pronađena je jedna kaciga, a tko je vozio policija tek treba utvrditi.