Ljeto polako odlazi, ali zabava tek počinje: U Velikoj Gorici kokteli, koncerti i uživancija

UŽIVAJ DOK JOŠ TRAJE /

U Velikoj Gorici opraštaju se od ljeta! Festival dobre hrane i zabave počinje danas, a traje idućih 11 dana. Za Velikogoričane je ulaz besplatan. Na festivalu osim brojnih koncerata možete uživati i u odličnoj hrani i koktelima, a kako i najmlađi ne bi bili izostavljeni od uživanja u ukusnim šarenim pićima u ponudi su i kokteli za djecu. Na festival možete povesti i svoje ljubimce.