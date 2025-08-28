UŽIVAJ DOK JOŠ TRAJE /

Ljeto polako odlazi, ali zabava tek počinje: U Velikoj Gorici kokteli, koncerti i uživancija

U Velikoj Gorici opraštaju se od ljeta! Festival dobre hrane i zabave počinje danas, a traje idućih 11 dana. Za Velikogoričane je ulaz besplatan. Na festivalu osim brojnih koncerata možete uživati i u odličnoj hrani i koktelima, a kako i najmlađi ne bi bili izostavljeni od uživanja u ukusnim šarenim pićima u ponudi su i kokteli za djecu. Na festival možete povesti i svoje ljubimce. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.8.2025.
20:19
RTL Danas
Velika GoricaFestivalLjeto
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx