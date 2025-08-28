LJETNA ČISTKA /

Smjena vodstva i rotacije u poreznom Uskoku usred ljeta: Službenici traže pojašnjenja

Smjene u poreznom Uskoku! Razriješen je čelni čovjek i još troje ljudi, a zaposlenici su se pobunili u pismu ministru Primorcu. I dok on tvrdi - nije riječ o osveti, drugi se pitaju ima li to veze s istragom u aferi Geodezija. 

U jeku godišnjih odmora - nemirno u tzv. poreznom Uskoku. Na mjesto dotadašnjeg čelnog čovjeka Antuna Matkovića, postavljena je Silvana Zovko Marić. Uz njega s pozicija je smjenjeno - i troje od ukupno četvero voditelja službe. Više pogledajte u prilogu.

28.8.2025.
19:40
Dajana Šošić
Porezni UskokSmjene
