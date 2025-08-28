Bili smo u Veloj Dragi, selu odakle potječe trenutačno najpoznatija svekrva

ZVIJEZDA NFL-A /
Hrvatskih korijena, 196 centimetara i veliko bogatstvo: Tko je Travis Kelce koji je zaprosio najveću zvijezdu današnjice
I tako će najpopularija pjevačica na svijetu postati hrvatska snaha. Da, Travis Kelce zaprosio je Taylor Swift. A Kelce je, zar ste sumnjali, hrvatskih korijena.
Pradjed i prabaka njegove majke, zovu se George Štajduhar i Mary Jurković i u Ameriku su davno doselili iz Gorskog Kotara. Točnije, iz sela Vela Draga, gdje je danas po reakcije na vijesti o budućim mladencima požurila naša reporterka. Više pogledajte u prilogu