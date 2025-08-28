TAYLOR SWIFT - HRVATSKA SNAHA /

Bili smo u Veloj Dragi, selu odakle potječe trenutačno najpoznatija svekrva

I tako će najpopularija pjevačica na svijetu postati hrvatska snaha. Da, Travis Kelce zaprosio je Taylor Swift. A Kelce je, zar ste sumnjali, hrvatskih korijena.

Pradjed i prabaka njegove majke, zovu se George Štajduhar i Mary Jurković i u Ameriku su davno doselili iz Gorskog Kotara. Točnije, iz sela Vela Draga, gdje je danas po reakcije na vijesti o budućim mladencima požurila naša reporterka. Više pogledajte u prilogu 

28.8.2025.
11:05
Darinka Trgo
Taylor SwiftGorski KotarTravis KelceBrod Moravice
