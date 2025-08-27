Oliver Frljić je razlog zabrane festivala u Benkovcu? Donosimo sve njegove kontroverze

'MRZIM ISTINU' /

U Benkovcu su uspjeli pa će pokušati i u Šibeniku. Tamošnji branitelji traže prestanak financiranja Festivala alternative i ljevice te najavljuju mogući dolazak na FALIŠ po uzoru na branitelje iz Benkovca nakon čega je festival "Nosi se" - otkazan. Upitani zašto regiraju sada, nakon 13 godina održavanja festivala branitelji kažu da je sada takvo političko okruženje.

A zabraniteljima iz Benkovca najviše je zasmetalo što se u programu trebala naći predstava redatelja Olivera Frljića. Kazališnog provokatora koji svojim predstavama šokira i koji se ne boji kontroverznih tema. Za svoj rad je dobio brojne nagrade, ali i brojne pozive na bojkot. A danas živi i radi u Berlinu. Više pogledajte u prilogu