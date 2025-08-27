Pele iz Kustošije ostvario treći najveći hrvatski transfer pa poručio: 'Moj san je Španjolska'

NAŠAO NOVU OBITELJ U ZAGREBU /

A zagrebačka Kustošija i dalje je fenomen u svijetu vrhunskog nogometa. Kvartovski klub koji se natječe u trećem rangu hrvatskog nogometa - ostvario je još jedan senzacionalan transfer. Za više od pet milijuna eura Kustošija je prodala 18-godišnjeg Rodolfa Alokoa u američki Charlotee. Posao je predvodio manager Andy Bara, a mladi reprezentativac Benina skromno kaže: 'Za mene je Kustošija velik klub, bila mi je sve kad sam ostao bez majke'.