Kustošijanski Pele za RTL Danas otkrio kako je dobio nadimak i gdje mu je san igrati: 'Oni su veliki klub'

Za mladu zvijezdu Kustošije borili su se redom: Sevilla, PSV-a, Salzburg, Lyon, otočani Aston Villa i Brighton, ali Amerikanci su bili najbrži i Rodolfo Aloko od danas je i službeno član Charlottea. Transfer je to koji bi objeručke prihvatili Hajduk, Rijeka, Osijek, ali njegov potencijal prepoznala je samo kustošijanska La Masija.

"Rekli su mi, igrat ćeš za Kustošiju. Ja sam ih pitao - za Kustošiju? Za mene je Kustošija velik klub zato što prodaju puno igrača. Kada sam došao, agent mi je rekao - idi, daj sve od sebe i kasnije ćemo vidjeti što možemo učiniti za tebe." - rekao je Aloko.

To kasnije došlo je nakon svega jedne sezone u kojoj je Aloko u 11 nastupa upisao 4 gola i 12 asistencija. U ljetnom prijelaznom roku ostvario je treći najveći izlazni transfer u Hrvatskoj iza najsjajnijih eksponata Martina Baturine i Petra Sučića te ispred Hajdukova Dominika Prpića. U Zagreb je došao s nepunih 17, engleski je naučio preko aplikacije i sve to uspio nakon što je životno slomljen napustio Benin gdje se u ispunjenje svojeg nogometno sna zaputio neposredno nakon smrti majke.

Ubrzo je pronašao novu obitelj u Kustošiji, a kada je njegov transfer potvrđen, svi su slavili, a dali su mu i zanimljiv nadimak - Pele:

"Prvi trener, koji me dočekao u klubu, mi je dao taj nadimak. Prvo mi je rekao, kada me vidio, zvat ću te Mbappe zato što igraš poput njega. Nakon toga je rekao - ne, Pele je primjerenije za tebe. I onda su me svi ovdje počeli zvati Pele." Mlada zvijezda Kustošije ispregovarala je i odličan ugovor koji mu omogućuje izgradnju obiteljske kuće u Beninu kao i slobodan transfer u bilo koju Ligu petice.

Do Charlottea i možda jednog dana Barcelone, čini se da će HNL publika imati privilegiju upoznati Aloka. S obzirom da MLS završava za šest kola, amerikanci razmatraju posudbu u jednog od hrvatskih prvoligaša.

