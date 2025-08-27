Rijeka objavila veliku novost tik pred gostovanje u Solunu: 'Dogovor je pao brzo'

Nogometaše Rijeke sutra očekuje gostovanje u Solunu u uzvratnoj utakmici playoffa Europske lige, a uoči druge utakmice s PAOK-om, klub je na svojoj službenoj stranici obznanio sjajne vijesti.

Prvi vratar kluba, Martin Zlomislić, produžio je svoju vjernost hrvatskom prvaku i stavio potpis na novi trgodišnji ugovor (2+1). Zlomislić je prošle sezone u ulozi kapetana podignuo dvostruku krunu s Rijekom, a po potpisu ugovora je rekao: "Rijeka i ja smo uvijek išli u istom pravcu. Brzo smo se dogovorili i sretan sam zbog potpisa i produljenja ugovora" - započeo je, a onda otkrio i koji mu je najdraži trenutak u dresu Rijeku:

Foto: Sime Zelic/pixsell

"Svima je jasno da je zadnja utakmica protiv Slaven Belupa moj najdraži trenutak u dresu Rijeke i naravno podizanje trofeja na kraju sezone. Čekaš svoju priliku, neka ja budem primjer i poruka mladima da treba sačekati svoju priliku i biti spreman iskoristiti je kad ona dođe" - završio je.

Zlomislić je u Rijeku stigao 2021. iz Širokog Brijega, ali je mjesto u prvoj momčadi čekao sve do prošle sezone kada je prodan Nediljko Labrović. Ukupno je za hrvatskog prvaka odigrao 73 utakmice, primio je 65 golova, a u 36 navrata sačuvao mrežu netaknutom.

