Agonija UFC prvaka se nastavlja: Otkrio što ga čeka nakon neugodnog raspleta

Jedan trenutak u oktogonu bio je dovoljan da potpuno promijeni planove Toma Aspinalla. Britanski UFC prvak teške kategorije, ujedno blizak prijatelj i sparing partner hrvatskog borca Ante Delije, javno je progovorio o ozbiljnim zdravstvenim posljedicama nakon posljednje borbe protiv Ciryl Ganea.

Borba za naslov na UFC-ovoj priredbi u Abu Dhabiju završila je bez pobjednika, ali s dugoročnim posljedicama za Aspinalla. Nakon slučajnog, barem službeno, uboda u oko, Britanac više nije mogao nastaviti meč, a sada je potvrdio da ga čeka niz operacija oka.

Aspinall je putem vlastitog YouTube kanala otkrio da će do sredine siječnja proći zahvate na oba oka. Detalje operacija zasad ne želi otkrivati, kao ni precizan datum povratka u trening i borbe.

„Do trenutka kada ovo izađe, vjerojatno ću već imati operaciju na jednom oku. Druga slijedi sredinom siječnja. Radimo sve kako bih se vratio, to je plan“, rekao je Aspinall.

Od sporne borbe nije ulazio u kavez, a problemi s vidom i smanjena pokretljivost oka i dalje su prisutni, što jasno govori koliko je ozljeda ozbiljna.

Njegova prva obrana pojasa završila je kao no contest, a iako je incident službeno okarakteriziran kao nenamjeran, Aspinall je u kasnijim istupima dao do znanja da sumnja u takvu verziju događaja. Bez obzira na to, UFC već razmatra mogućnost ponovnog ugovaranja meča čim liječnici potvrde da je prvak sposoban za povratak.

Borac iz Salforda ne skriva da mu je prioritet potpuni oporavak. Dugotrajna dupla slika i problemi s vidom pokazali su da ovaj put nije riječ o „standardnoj“ borbenoj ozljedi.

