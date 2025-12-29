Legenda UFC-a jedva izvukla živu glavu: 'Nisam mogao niti izaći van kuće'

Legenda UFC-a Don Frye doživio je pravu dramu ovih praznika, kada je zbog ozbiljnih problema sa srcem prevezen u bolnicu.

Frye, koji je MMA karijeru započeo 1996., a posljednji se put borio 2011., patio je od aritmije – stanja u kojem srce kuca prebrzo ili presporo. Šezdesetogodišnjak je odbijao otići u bolnicu, a liječničku pomoć potražio je tek nakon što je njegovu kćer obavijestio bivši Fryeov suparnik iz ringa Gary Goodridge.

Frye je iz bolničkog kreveta rekao na svom YouTube kanalu:

“Ono što me dovelo ovdje je moja kći. Gary Goodridge se okrenuo protiv mene, izdao me, radio mi iza leđa i nazvao ‘šefa’. Šef je došao, ubacio me u kamion i tako sam zapeo ovdje na nekoliko dana. Opet sam imao AFib (atrijsku fibrilaciju). Iz toga su me ‘šokirali’ još 2016. Trajalo je gotovo, gotovo cijelo desetljeće. Osjećam se kao s*** već zadnjih nekoliko godina, ali u posljednja tri ili četiri mjeseca stvarno sam krenuo nizbrdo – stalno i jako brzo”, prenosi riječi bivšeg borca The Sun.

Frye se s Goodridgeom borio tri puta između 1996. i 2003., pobijedivši u prva dva meča, a izgubivši treći.

“Vidjelo se kad je (Goodridge) došao, nisam mogao ni izaći nahraniti konje. Znao je da nešto nije u redu. I dalje se osjećam umorno. Dobio sam nekoliko novih lijekova pa mi je bolje. Disao sam, ali nisam dobivao zraka. Imao sam 96 posto zasićenja kisikom, cirkulacija je bila dobra, ali osjećaj nije bio takav. Sad sam opet na 99 ili 100 posto. Sad to osjećam. Mislim da su novi lijekovi počeli djelovati. Samo ih trebaju prilagoditi količini koja mi treba”, rekao je Frye.

