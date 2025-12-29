Samo joj je 35, a već je 15 godina usamljena: 'Jako se bojim da će me ljudi osuđivati'

Becky (32), voditeljica projekata iz Bristola u Engleskoj, nosi teret koji mnogi ne mogu ni zamisliti. Već petnaest godina je sama i priznaje kako je prestravljena idejom izlazaka na spojeve, vjerujući da postoji razlog zbog kojeg možda nikada neće pronaći partnera.

Njezini strahovi, dodatno pojačani dijagnozom multiple skleroze, doveli su je do točke u kojoj se osjeća zarobljenom u začaranom krugu samoće, piše New York Post.

Strah od odbijanja i prekomjerna analiza

"Toliko sam dugo sama da se brinem da ću zauvijek ostati sama. Čujem toliko horor priča s današnje dejting scene", ispričala je Becky za NeedToKnow. Osjećaj srama zbog dugogodišnjeg samačkog statusa doveo ju je do pretjeranog analiziranja svake situacije i duboke nesigurnosti.

Priznaje kako je strah od odbijanja paralizira. "Jako se bojim da će me ljudi osuđivati i imam strah od odbijanja pa se trudim izbjeći takve situacije gdje god mogu. Užasno se bojim ići na spojeve, ne znam o čemu bih razgovarala i na kraju sve previše analiziram", objasnila je i dodala kako joj nijedan muškarac nikada nije rekao da je voli.

Dijagnosticirana joj je multipla skleroza

Prije dvije godine Becky je dijagnosticirana multipla skleroza (MS). Ova neurodegenerativna bolest, koja oštećuje zaštitni omotač živčanih stanica, najčešće se javlja upravo u ključnom razdoblju za razvoj romantičnih veza, između dvadesete i četrdesete godine života.

Dijagnoza je jednako utjecala na njezino mentalno zdravlje kao i na fizičko, dodajući još jedan sloj kompleksnosti potrazi za ljubavlju. "Stvarno sam se borila s osjećajem srama što sam još uvijek sama, a nervoza oko toga kako nekome na spoju reći da imam dijagnozu MS-a postala je golema. Počela sam misliti da nešto nije u redu sa mnom", rekla je.

Nepredvidiva priroda multiple skleroze, čiji simptomi variraju od kroničnog umora i boli do problema s pokretljivošću, predstavlja velik izazov. Osobe s kroničnom bolešću često se osjećaju kao teret partneru i nose emocionalnu prtljagu dijagnoze, što ih može odvratiti od traženja veze. Uspješna veza u takvim okolnostima zahtijeva partnera koji je strpljiv, pun razumijevanja i spreman prilagoditi se neizvjesnosti koju bolest nosi. Otvorena komunikacija, empatija i podrška postaju temelji na kojima se gradi povjerenje.

Ipak, Becky je pronašla utjehu na neočekivanom mjestu. Počela je otvoreno dijeliti svoju priču na internetu i otkrila da nije sama. Samo jedan njezin videozapis postao je viralan, prikupivši više od 1,2 milijuna pregleda i stotine komentara podrške ljudi koji se suočavaju sa sličnim strahovima. Iako njezin put do pronalaska ljubavi ostaje neizvjestan, spoznaja da nije sama u svojim borbama dala joj je novu snagu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima