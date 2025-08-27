Dinamo protiv Crvene zvezde u Europa ligi? Ili ipak ne.... Čitava regija bruji o ovom

Hoće li Dinamo igrati protiv Crvene zvezde u Europskoj ligi? Pitanje je to koje zanima sve navijače spomenutih klubova, ali i organe reda. Nogometna regija u iščekivanju je ždrijeba Europske lige, s posebnim naglaskom na tu mogućnost. Nakon što je beogradska Crvena zvezda neočekivano ispala u kvalifikacijama za Ligu prvaka od ciparskog Pafosa (3-1 ukupno), otvorila se mogućnost koju ljubitelji nogometa nisu vidjeli godinama – prvi službeni susret s Dinamom u službenim europskim natjecanjima nakon više od 30 godina.

Prema novom formatu Europske lige, koji je debitirao prošle sezone, 36 klubova čini jedinstvenu ligu, a svaki od njih odigrat će osam utakmica protiv osam različitih suparnika. Klubovi su podijeljeni u četiri jakosne skupine, a ždrijebom se određuju po dva protivnika iz svakog "pota", po jedan kod kuće i u gostima. Dinamo je u prvoj, a Crvena Zvezda u drugoj jakosnoj skupini, no to nema previše važnosti. Matematička vjerojatnost njihova susreta iznosi nemalih 25 posto.

Bi li UEFA dopustila odigravanje utakmice?

Moguća utakmica "nas i njih" u regiji je potaknula rasprave o tome bi li UEFA dopustila odigravanje utakmice koja se smatra visokorizičnom, odnosno bi li, ako božica Fortuna tako odluči, navijači mogli na gostovanje. Mogućnost prvog službenog susreta nakon 33 godine izazvala je brojne reakcije i pokrenula pitanje hoće li u Nyonu dopustiti da se ova utakmica odigra.

Oba kluba nastupit će u Europskoj ligi, a nagađanja i rasprave već su zapalile društvene mreže i medije u regiji. Navijači i stručnjaci pitaju se: hoće li UEFA dopustiti da se dva najveća kluba iz Hrvatske i Srbije ponovno nađu licem u lice u europskoj utakmici, te bi li takav susret mogao postati jedan od najvećih derbija u novijoj povijesti regije.

Povratak u prošlost

Za Dinamo i Crvenu zvezdu to bi bio povratak u prošlost, ali i prilika za stvaranje novih uspomena. Dinamo i Crvena zvezda nogometni su klubovi koji su se razvijali različitim tempom, jedan kroz hrvatski, a drugi kroz srpski nogomet, ali oba s jasnim ambicijama u Europi. Dinamo je simbol hrvatstva, a Crvena zvezda simbol srpstva. I kroz taj kontekst treba gledati ova dva kluba koji su nogometni i navijački predvodnici svojih zemalja...

Sada, mogućnost novog susreta u Europskoj ligi stvara napetost, ali i nadu za navijače, koji već zamišljaju dinamične i strastvene okršaje. Tko bi mogao biti favorit? Hoće li povijest favorizirati Dinamo, ili će Crvena zvezda dokazati da je sposobna nadmašiti sve prepreke čak i nakon neočekivanog poraza u kvalifikacijama za Ligu prvaka?

Specifična situacija

Ono što ovu situaciju čini specifičnom jest nova procedura ždrijeba. Umjesto tradicionalnog izvlačenja kuglica, parove će odrediti softver. Zbog toga su se na društvenim mrežama pojavile teorije kako bi UEFA mogla softverski spriječiti odigravanje utakmica visokog rizika s političkim konotacijama.

Statistička platforma "Football Meets Data" otišla je korak dalje, procijenivši šanse za ovaj dvoboj na "vjerojatno nula posto". "Sumnjamo da će UEFA-in računalni sustav dopustiti da se ta utakmica odigra kada se tako lako može izbjeći", naveli su, podsjećajući da je krovna europska nogometna organizacija i ranije u pretkolima razdvajala klubove iz Hrvatske i Srbije.

Dinamo i Crvena zvezda imaju povijest. I to kakvu... Naime, još uvijek se pamti nikad odigrana utakmica 13. svibnja 1990. u Maksimiru. Tog dana trebala je biti obična nogometna nedjelja u Zagrebu. Stadion Maksimir trebao je ugostiti derbi koji je trebao odlučiti prvaka Jugoslavije. No ono što se dogodilo na tribinama i ulicama Zagreba tog dana zauvijek je promijenilo nogomet i postalo simbol turbulentnih vremena koja su slijedila.

Nikad odigrana utakmica

Utakmica, koja je u sportskom smislu nikada nije odigrana do kraja, pretvorila se u epicentar nasilja, sukoba Bad Blue Boysa s tadašnjom milicijom, Delija s inventarom na stadionu i malom, ali hrabrom ekipom Purgera na Jugu, a u zraku su se osjetile i političke tenzije. Sukobi su započeli već prije utakmice, kada su Delije ušle u grad, a tenzije između dvije skupine eskalirale su u kaos na ulicama oko Maksimira. Policija je bila preplavljena, a sam stadion postao scena sukoba koji su prenosili svi tadašnji mediji. Milicija je dopustila Delijama da razbijaju na stadionu Maksimir i napadnu spomenutu hrabru ekipu na južnoj tribini, a tukla Bad Blue Boyse koji su poludjeli na selektivno biranje obavljanja posla milicije. Milicija je branila svoje Srbe, a napadala Hrvate i to nije moglo proći bez posljedica...

Zvone za sva vremena

U tim je neredima zabilježen i potez tadašnjeg kapetana Dinama, a današnjeg predsjednika uprave Zvonimira Bobana, koji je udario milicajca čim je vidio kako napada jednog navijača. Zbog tog je čina Boban dobio suspenziju i propustio Svjetsko prvenstvo, no za dio domaće javnosti njegov je potez postao simbol otpora.

Američki CNN kasnije je ovu utakmicu uvrstio među pet nogometnih utakmica koje su promijenile svijet, ne zbog rezultata na terenu, već zbog društvenog i političkog odjeka. Derbi Dinama i Crvene zvezde tog je dana simbolizirao raspad Jugoslavije, duboke podjele među ljudima i uspon nacionalizma koji će, samo nekoliko mjeseci kasnije, prerasti u ratne sukobe.

Iako je lopta te 13. svibnja 1990. godine gotovo zaboravljena, događaji oko Maksimira ostavili su neizbrisiv trag. Utakmica je postala legendarni primjer kako sport može odražavati političke i društvene napetosti, a priča o nikad odigranom derbiju i danas se prenosi generacijama.

Za ljubitelje nogometa i povijesti, ovaj derbi ostaje više od utakmice – to je podsjetnik na moć sporta, ali i opasnost kada politika i nasilje preuzmu kontrolu. Dinamo – Crvena zvezda 13. svibnja 1990. nije bio običan derbi. Bio je to trenutak koji je zauvijek promijenio lice jugoslavenskog i europskog nogometa.

Posljednja službena utakmica Dinama i Crvene zvezde

Dinamo i Zvezda odigrali su još jedan službeni dvoboj, 18. svibnja 1991. na Maksimiru. U toj je utakmici Zvezda, koja će kasnije postati prvak Europe, povela 2-0 golovima Darka Pančeva. Dinamo je preokrenuo rezultat golovima Davora Šukera, Josipa Gašpara i Gregora Židana za konačnih 3-2. Jedanaest dana nakon te utakmice, Crvena zvezda osvojila je naslov prvaka Europe, a 26 dana poslije Hrvatska je proglasila raskid svih državnopravnih veza s Jugoslavijom.

Kako se ždrijeb Europske lige približava, svi pogledi bit će uprti prema UEFA-i, koja će odlučiti hoće li san o ovom povijesnom okršaju postati stvarnost. Jedno je sigurno: nogometni fanovi u regiji već broje sate do trenutka kada bi Dinamo i Crvena zvezda ponovno mogli stati jedan nasuprot drugome – u borbi koja bi mogla definirati nogometne generacije.

