Ciparski autsajder postao europska senzacija: Tko stoji iza čuda zvanog Pafos?

"Jedan grad, jedan tim, jedna zemlja." Te su riječi odjekivale s plavo-bijelih tribina stadiona u Limassolu dok je Pafos FC, klub s malog mediteranskog otoka Cipra, dovršavao nemoguće. Protiv svih očekivanja, srušili su redovnog sudionika Lige prvaka, Crvenu zvezdu, i time upisali svoje ime u povijest. Po prvi put, Pafos će se natjecati u UEFA Ligi prvaka nakon što su svladali srpskog diva s ukupnih 3:2.

Odlučujuća noć završila je rezultatom 2:1, zapečaćena kasnim pogotkom koji će zauvijek ostati urezan u folklor ciparskog nogometa. Za Pafos, ovo je bilo više od nogometne utakmice. Bila je to potvrda i prilika da stanu rame uz rame s najboljima na kontinentu.

Povijesni put do elite

Kao prvak Cipra u sezoni 2024./25., Pafos je svoj put započeo u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Prva prepreka bio je Maccabi Tel Aviv, kojeg su eliminirali s ukupnih 2:1. U trećem pretkolu uvjerljivo su svladali Dynamo Kyiv s 3:0, osiguravši mjesto u doigravanju.

Tamo ih je čekala beogradska Crvena zvezda. Nakon prve utakmice koja je završila 1:1, uzvrat je donio dramu. Gosti su poveli, no Pafos se odbijao predati. A onda, u posljednjim sekundama regularnog vremena, brazilski napadač Jajá postigao je pogodak koji je zapalio stadion i bacio navijače u delirij. Tisuće ljudi u plavo-bijelom preplavile su teren, slaveći svog novog heroja i činjenicu da nakon više od desetljeća Cipar ponovno ima predstavnika u europskoj eliti.

Klub rođen iz ambicije

Priča o Pafosu je priča o strelovitom usponu. Klub je osnovan tek 10. lipnja 2014. godine spajanjem klubova AEP Paphos i AEK Kouklia. U samo jedanaest godina, postali su prvaci Cipra i izborili povijesni plasman u Ligu prvaka.

Za ovaj uspjeh zaslužni su investitori, među kojima se ističe Roman Dubov, koji su ulaganjem u infrastrukturu i igrače omogućili profesionalizaciju kluba. Pod vodstvom španjolskog trenera Juana Carlosa Carceda, bivšeg pomoćnika Unaija Emeryja, Pafos je osvojio svoj prvi veliki trofej, Ciparski kup 2024., a godinu kasnije i prvi naslov prvaka. Kroz klub su prošli i hrvatski nogometaši poput Mislava Oršića.

Simboli borbe i budućnosti

Stadion i identitet

Klub svoje domaće utakmice igra na stadionu Stelios Kyriakides, nazvanom u čast pobjednika Bostonskog maratona 1946. godine. Stadion kapaciteta 9.394 gledatelja trenutno ne zadovoljava visoke UEFA-ine standarde, zbog čega Pafos svoje europske utakmice igra u Limassolu. Međutim, već su u tijeku planovi za veliku obnovu i modernizaciju, što potvrđuje dugoročne ambicije kluba.

Grb Pafosa nosi snažnu simboliku. Na njemu se nalazi lik Evagorasa Pallikaridisa, ciparskog pjesnika i borca za neovisnost od britanske vlasti, koji je pogubljen s 19 godina. Njegov lik simbolizira borbeni i slobodarski duh koji klub želi utjeloviti.

Grad i otok

Smješten u obalnom gradu Pafosu na jugozapadu Cipra, klub predstavlja regiju s kompleksnom poviješću. Iako je otok podijeljen, sport često služi kao most suradnje, a uspjeh Pafosa postao je izvor ponosa za cijeli Cipar. Njihov trijumf nastavak je priče o rijetkim, ali izvanrednim trenucima kada ciparski nogomet zablista na najvećoj sceni, kao što su to prije njih učinili Anorthosis i APOEL.

Uspjeh Pafosa nije samo sportska pobjeda; to je dokaz da se uz jasnu viziju, ulaganje i nepokolebljivu vjeru, čak i najmanji mogu natjecati s najvećima. Cipar je dobio nove heroje, a europski nogomet novu, uzbudljivu priču.

