SPUST PREKINUT /

Strašan pad austrijske skijašice. Zbog ozljede je helikopter morao odvesti u bolnicu

Strašan pad austrijske skijašice. Zbog ozljede je helikopter morao odvesti u bolnicu
Foto: Barbara Gindl/afp/profimedia

Austrijanka je završila u zaštitnoj mreži, a tek uz pomoć radnika uz stazu uspjela se uspraviti. Imala je jako krvav obraz, no to nije bio najveći problem, jer je nakon što se podigla osjetila jaku bol u koljenu

10.1.2026.
13:54
Sportski.net
Barbara Gindl/afp/profimedia
Austrijska skijašica Magdalena Egger doživjela je strašnu nesreću, zbog čega je spust u Zauchenseeu bio dugo prekinut.

Iako se činilo kako bi Austrijanka, koja je krenula sa 17. mjesta, mogla sama spustiti do cilja, na kraju je odmahala i aktiviran je žuti helikopter. Egger je pala ubrzo nakon druge etape, kada je zaostajala 49 stotinki za vodećom Lindsey Vonn. U lijevom zavoju joj je vanjska skija skliznula i uslijedilo je neizbježno. Austrijanka je završila u zaštitnoj mreži, a tek uz pomoć radnika uz stazu uspjela se uspraviti. Imala je jako krvav obraz, no to nije bio najveći problem, jer je nakon što se podigla osjetila jaku bol u koljenu, zbog čega je odmahala da nije sposobna sama spustiti do cilja, navode iz slovenskog SportKluba.

Organizatorima nije preostalo ništa drugo nego pozvati helikopter i nesretnu skijašicu, koja je ove sezone već bila druga u spustu u St. Moritzu, odvesti zrakom u bolnicu. Moguće je da je sezona za Austrijanku već gotova, no budimo optimisti i pričekajmo detaljne preglede.

POGLEDAJTE VIDEO: Što kažete na ždrijeb Hrvatske? Navijači traže bar polufinale...

