NAJAVLJIVANO /

Hajduk se riješio još jednog ovoljetnog pojačanja. Ide u Osijek

Hajduk se riješio još jednog ovoljetnog pojačanja. Ide u Osijek
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Za Hajduk je Karačić odigrao 17 utakmica, zabivši dva i namjestivši jedan pogodak

10.1.2026.
14:26
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Ono što se neko vrijeme najavljivalo sada je dobilo potvrdu. U borbi za ostanak Osijeku se priključio desni bočni Hajduka, Fran Karačić.

Karačić je u Osijek stigao na posudbu do kraja sezone, a ako ga "Bijelo-plavi" žele zadržati, morat će "Bilima platiti" oko 400 tisuća eura. Ako se Osijek odluči za tu opciju, to bi se pokazalo kao solidan posao za Hajduk, budući da je klub iz Splita ovog ljeta doveo Karačića iz Lokomotive za 200 tisuća eura.

Dvadesetdevetogodišnji Australac hrvatskih korijena je dolaskom u Hajduk odmah upao u prvu postavu, ali ga je mladi produkt Hajdukove akademije, Luka Hodak, postepeno istisnuo iz prve postave. To se bivšem desnom beku Dinama i Lokomotive nije svidjelo, pa je prešao u Osijek, gdje se nada minutaži kojom bi mogao izboriti nastup na Svjetskom prvenstvu s Australijom, gdje Socceroosi igraju protiv domaćina SAD-a, Paragvaja te boljeg od četvorke Slovačka, Turska, Kosovo i Rumunjska.

"I meni je drago da se konačno sve završilo jer je moja želja bila doći u Osijek. Ovo je pozitivan rasplet za sve koji su bili uključeni u ovaj posao. Želim igrati i pomoći svojim novim suigračima. Ugodna je spoznaja za mene da je i navijačima Osijeka, kako čujem, drago što sam došao u ovoj situaciji u kojoj se momčad nalazi. Bit će jako važno da oni na svakoj utakmici budu uz nas i da svi zajedno vjerujemo kako će nam proljeće donijeti dosta dobrih stvari," rekao je Karačić na predstavljanju u Osijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule

HajdukNk OsijekHnlFran Karačić
Hajduk se riješio još jednog ovoljetnog pojačanja. Ide u Osijek